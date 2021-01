Wenn jemand sich, beziehungsweise seinen Channel auf YouTube, „Jonny Hellfire“ nennt, dann weiß man schon ziemlich genau, was einen dort erwartet: Ganz viel Blödsinn mit Feuerwerk. Ein Blick in die Gesamtliste der Videos zeigt, dass der Knabe außerdem enorm Spaß daran zu haben scheint, irgendwelche Dinge mit dem Auto zu überfahren. Aber bleiben wir für heute erst mal bei den Böllern und konstatieren, dass wir den Herrn nicht als Nachbarn haben möchten.

Das Video, welches wir euch heute zeigen möchten, widmet sich der Kraft, die in so einem Böller steckt. Oder besser gesagt, dem Vergleich eben jener Kraft von klein nach groß. Demonstriert wird dies anhand des Effektes der Explosion auf eine übergestülpte Metallschüssel. Immer fetter werdende Böller anzünden, Schüssel drüber, gucken, was passiert. So geht Wissenschaft heute.

Da bei Videos, in dem irgendeiner zu Vorführzwecken mit explosiven Stoffen herumhantiert, stets ein Wort der Vorsicht angebracht ist, wollen wir an dieser Stelle einfach den Macher des Clips selbst zitieren:

WARNUNG!

Dieses Video ist ausschließlich für wissenschaftliche und unterhaltende Zwecke bestimmt. Sämtliche Aktionen in diesem Video dürfen nicht als Aufforderung zur Wiederholung verstanden werden! Versuchen Sie nicht, dies zu Hause zu tun, der Autor kann nicht für Ihre Handlungen haftbar gemacht werden.