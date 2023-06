„Denken Sie eigentlich eine Sekunde nach?“: RTL-Moderator attackiert Friedrich Merz – Unzählige kennen seine Stimme und auch seinen Namen aus mehr Sportveranstaltungen, als wir an dieser Stelle nennen könnten. Etwa vom Bundesliga-Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Auch rundet er mit seiner Stimme etliche Kult-Events und Spaß-Sportshows ab, man denke nur an das „RTL Turmspringen“ oder „Ninja Warrior“. Doch nun fand Frank Buschmann deutliche Worte gegenüber CDU-Chef Friedrich Merz.

Wie „Der Westen“ berichtet, gab es auf Twitter am Samstag, den 3. Juni einen Aufruhr über Äußerungen, die der CDU-Parteivorsitzende Friedrich Merz getätigt hatte. Darauf wiederum reagierte auch Frank Buschmann – und zeigte sich äußerst ungehalten. Unter anderem geht es um das Thema des Genderns. Dieser Sprachform hatte Friedrich Merz erneut seine unmissverständliche Absage erteilt.

„Ich bleibe dabei: Für den Zustand der #AfD ist nicht die Union verantwortlich, sondern überwiegend die Regierung und insbesondere die #Grünen. Die Menschen sind die Bevormundung leid. Ich möchte, dass die Union denen eine Stimme gibt, die zur schweigenden Mehrheit gehören.“ (tm) pic.twitter.com/rFKZPKiQs8 — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) June 5, 2023

Der CDU-Chef wörtlich:

„Mit jeder gegenderten Nachrichtensendung gehen ein paar hundert Stimmen mehr zur AfD. Gegenderte Sprache und identitäre Ideologie werden von einer großen Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr nur im Stillen abgelehnt. Sie werden als übergriffig empfunden.“ Diese Worte standen sowohl auf dem Twitter-Auftritt des CDU-Parteivorsitzenden zu lesen, waren auch in seinem Newsletter veröffentlicht worden. Auf Twitter reagierten Teile der Nutzerschaft mit Kritik und Unverständnis auf seine Äußerungen.

Zu diesen Kritikern zählte auch Frank Buschmann, der seinerseits einen Twitter-Beitrag verfasste. Darin schreibt der RTL-Moderator: „Sehr geehrter Herr Merz! Denken Sie eigentlich eine Sekunde nach, bevor Sie so etwas twittern? Manche Dinge in diesen Tagen muten ungewohnt und meinetwegen befremdlich an. Aber das Gendern (das mir völlig wurscht ist) ist eher nicht das, was unsere Gesellschaft spaltet!“

„Mit jeder gegenderten Nachrichtensendung gehen ein paar hundert Stimmen mehr zur #AfD. Gegenderte Sprache und identitäre Ideologie werden von einer großen Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr nur im Stillen abgelehnt. Sie werden als übergriffig empfunden.“ (tm) #MerzMail — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) June 3, 2023

Friedrich Merz hatte mit seinen Aussagen auf die Umfragewerte der Partei AfD reagiert. Das Meinungsforschungsinstitut INSA hatte besagte Umfrage durchgeführt, wonach die AfD mittlerweile mit 19 Prozent einen neuen Höchstwert potenzieller Wähler erreicht hatte. Seit Bekanntwerden dieser Entwicklung reagieren die Parteienlandschaft sowie Presse auf diese Tatsachen – die CDU musste im Zuge der erstarkenden AfD abermals Stimmen lassen, was Merz wohl zur Reaktion veranlasste.

