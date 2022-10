Demo für sofortiges Tempolimit: Klimaaktivsten bremsen auf Autobahn Verkehr aus – Daran, dass sich Klimaaktivisten an Straßen festkleben oder sich an Gleise ketten, um den Verkehr zu Demonstrationszwecken zu blockieren, hat man sich ja fast schon gewöhnt. Am Wochenende erreichten die Proteste nun aber ein neues Niveau, als Aktivisten auf der A2 in Richtung Berlin mit ihren Autos den fließenden Verkehr aktiv ausbremsten.

Wie es heißt, habe die Polizei eine Gruppe von Klimaaktivisten gestoppt, die mit zwei Autos bei einer Geschwindigkeit von jeweils 100 Stundenkilometern eine Zeit lang parallel zu einem auf der rechten Spur fahrenden Lkw fuhren, und damit den gesamten nachfolgenden Verkehr verlangsamten.

Mit der Aktion wollten die Aktivisten für ein sofortiges Tempolimit demonstrieren.

Gegen 11 Uhr seien die Wagen bei Rennau im Landkreis Helmstedt losgefahren, allerdings erst bei Magdeburg gestoppt worden. Ein Polizeisprecher erklärte: „Sie haben den Verkehr auf 80 bis 100 Stundenkilometer runtergebremst.“

Gegen die beiden Fahrer wurde nun ein Strafverfahren wegen Nötigung eingeleitet.

Quelle: welt.de