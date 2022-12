Demi Rose: Curvy-Model begeistert Fans mit gewagten Fotos – Auf Instagram begeistert das britische Curvy-Model Demi Rose mittlerweile rund 20 Millionen Fans. Ihren Followern präsentiert sich die 27-Jährige aus dem englischen Birmingham immer wieder mit sexy Bildern und sorgt so regelmäßig für reichlich Aussehen im Netz.

Oft sieht man das Instagram-Model auch ohne BH und Slip, aber zugleich geschickt verdeckt mit einem Hauch von Nichts. Demi Rose ist sich dabei ihren Waffen bewusst. Ohne Frage hat sich die Britin mittlerweile hin zu einer der großen Stars auf Instagram entwickelt, die auch hierzulande unzählige Fans hat.

Die kurvige Schönheit ist hierbei auch merklich aktiv, lädt das Curvy-Model regelmäßig sexy Bilder hoch. Und da zeigt sich Demi Rose durchaus kreativ – von der sexy Waldnymphe, Catwoman bis zur Femme Fatale, hat sie einiges in petto. Der Social-Media-Star schlug derweil einmal mehr mit zwei neuen Nacktfotos große Wellen im Internet. Trolle Aussichten für alle Fans, die ihre sexy Aufnahmen wie Nacktbilder frenetisch feiern.

In einem Interview mit „thethings.com“ verriet sie, wie alles angefangen hat: „Ich habe Instagram, seit ich 18 bin... Habe für Selfies und Bilder posiert und es ist einfach gewachsen. In der Schule war ich auf MySpace ziemlich populär, und das hat sich dann irgendwie auf Instagram übertragen. Es war wirklich seltsam, als die Leute anfingen, mich auf der Straße zu erkennen und so. Ich habe mich einfach daran gewöhnt.“

Seitdem sie riesige Erfolge auf Instagram feiert, ist die Top-Influencerin übrigens auch auf OnlyFans zugegen.

Quelle: birminghamworld.uk