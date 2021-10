Demi Lovato: Menschen sollen Außerirdische nicht mehr beleidigen – In einer Zeit, wo es in der Gesellschaft darum geht, wie ein fairer und gerechter Umgang miteinander auszusehen hat und politische Korrektheit hoch auf den Agenden steht, meldete sich nun auch Schauspielerin und Pop-Star Demi Lovato zu Wort.

Doch ihr geht es dabei nicht um Menschen auf der Erde, sondern um all die potenziellen Lebensformen da draußen in den Weiten des Weltalls. So ist Lovato der Meinung, dass es beleidigend sei, Außerirdische als „Aliens“ zu bezeichnen, und forderte ihre Fans dazu auf, damit aufzuhören. Demi Lovato erklärte sich in einem Interview mit „Pedestrian.TV“ anlässlich ihrer vierteiligen Doku-Serie „Unidentified“:

Aliens ist ein „abfälliger Begriff“

„Ich denke, wir müssen aufhören, sie Aliens zu nennen, denn Aliens ist ein abfälliger Begriff für alles.“ Das Wort „Alien“ wurde immer schon als umgangssprachliche Bezeichnung für Wesen aus dem All verwendet. Allerdings benutzten manche das Wort auch, um Menschen zu diskreditieren, die nicht zu einer bestimmten Gemeinschaft gehören oder dort nicht willkommen sind.

Demi Lovato hat deshalb auch eine Alternative für die aus ihrer Sicht beleidigende Bezeichnung „Aliens“ gefunden: „Deshalb nenne ich sie gerne ETs!“ Ganz von ungefähr scheint dies nicht zu kommen. Schließlich bezeichnet sich Lovato mittlerweile als „non-binär“, also weder Mann noch Frau und möchte nur noch mit dem geschlechtsneutralen Pronomen „they“ angesprochen werden.

Auf der Spur von Außerirdischen

Derweil dreht sich beim US-Superstar ohnehin alles um Lebensformen, die nicht vom blauen Planeten stammen. Denn in ihrer eigenen Serie „Unidentified“ will sie Außerirdischen auf die Spur kommen. Ihr zur Seite stehen bei diesem Vorhaben ihr bester Freund, ihrer Schwester sowie mehrere Experten. Lovato zu ihrer Doku-Reihe:

„Ich wollte alles filmen, was passiert, wenn ich nach diesen Ufos suche, damit meine Fans mit dabei sein können. […] In jeder Stadt, die wir besucht haben, ist etwas passiert, was wirklich cool war. […] Nicht unbedingt nur mit UFOs, aber paranormale Dinge.“

Auf die Frage im Interview, ob sie denn schon konkrete Details vorlegen könne, antwortete Demi Lovato: „Nun, da dies noch von keiner Regierung bestätigt wurde, wünschte ich, ich könnte Ihnen Fakten sagen, aber ich habe keine!“

