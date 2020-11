Deepspot: Tiefste Tauchanlage der Welt hat nun geöffnet – Als wäre das Jahr 2020 an Tiefpunkten nicht schon reich genug, ist nun in Polen ein weiterer hinzugekommen. Man verzeihe uns das schlechte Wortspiel, doch hier geht es nicht um eine weitere Hiobsbotschaft in diesem Jahr. Vielmehr ist das der Name des tiefsten Tauchbeckens weltweit, das unlängst eröffnet wurde: „Deepspot“, Tiefpunkt, so heißt der Pool, in dem Schwimmer und Taucher besser keine Tiefenangst/Höhenangst haben sollten.

Denn dieses Becken reicht unter den Beinen des Schwimmers satte 45 Meter in die Tiefe – bei einem Wasservolumen, das 27 konventionellen Schwimmbädern von je 25 Metern Länge entspricht. Eröffnet wurde Deepspot in der Stadt Mszczonow, knapp 40 Meter von Warschau entfernt. Damit ist das bisher tiefste Tauchbecken der Welt, „Y-40 Deep Joy“ in der Montegrotto Terme von Norditalien, entthront.

Zwar dient Deepspot vor allem zur Ausbildung von Tauchern, neben Privatleuten vor allem auch Kampfschwimmer, Feuerwehrleute und andere Rettungskräfte. Doch die Anlage ist für die breitere Öffentlichkeit und normale Schwimmer geöffnet. Sie verfügt über einen Unterwassertunnel, gastronomische Einrichtungen und Hotelzimmer. Das Areal wurde offiziell am 21. November 2020 eröffnet.

In Deepspot lassen sich verschiedene Szenarien erproben, weil das System über verschiedene Höhlensysteme in der Tiefe sowie ein Wrack für entsprechende Tauchausbildungen dort unten verfügt. Przemyslaw Kacprzak (39) ist Tauchlehrer und bezeichnete die Eröffnung der Anlage als aufregenden Moment:

„Zwar gibt es keine wunderschönen Fische oder Korallenriffe hier zu bestaunen und es ist kein Ersatz für das Meer, aber ein guter Ort, um das Tauchen auf offenem Meer zu lernen und zu erproben. Und es macht Spaß! Es ist wie ein Kindergarten für Taucher! Leider kann man sich bei Deepspot wohl nicht mehr lange seines Weltrekords erfreuen – im englischen Colchester steht bereits für 2021 die Eröffnung eines weiteren Tauchbeckens bevor.

Dieses hört auf den Namen „Blue Abyss“, „Blauer Abgrund“ und wird mit 50 Metern noch einmal fünf Meter weiter in die Tiefe reichen. Wir sind uns sicher, dass wir bei MANN.TV dann auch wieder schöne Bilder von dem Ort für euch ausfindig machen.