DB-Digitalisierung: Deutsche Bahn schafft die BahnCard ab – Die Deutsche Bahn erlebt einen signifikanten Wandel in ihrer Service-Struktur. Im Zuge neuer Entwicklungen und einer fortschreitenden Digitalisierung hat die Deutsche Bahn nun einen entscheidenden Schritt unternommen, der die Art und Weise, wie Fahrgäste ihre Reisen planen und durchführen, beeinflussen wird.

Mit der Einführung des neuen Fahrplans verzeichnet die Deutsche Bahn nicht nur eine Ausweitung ihres Angebots, sondern auch eine Anpassung der Tarife. Im Fernverkehr sind Flextickets um durchschnittlich 4,9 Prozent teurer geworden, eine ähnliche Preisanpassung betrifft auch die Bahncard-Rabattkarten und Streckenzeitkarten. Ein wesentlicher Punkt in diesem neuen Kapitel der Deutschen Bahn ist die Verabschiedung von den herkömmlichen Plastik-BahnCards.

Ökologische Verantwortung und Trend zur Digitalisierung

In einem Schritt, der die ökologische Verantwortung und den Trend zur Digitalisierung widerspiegelt, hat die Deutsche Bahn beschlossen, dass die BahnCard künftig nur noch in digitaler Form verfügbar sein wird. Die ersten Schritte in diese Richtung werden mit den Probe-BahnCards 25 und 50 eingeleitet, die ab dem Fahrplanwechsel ausschließlich digital angeboten werden. Die Entscheidung für den digitalen Weg spiegelt auch das Kundenverhalten wider.

Eine Sprecherin der Deutschen Bahn zufolge sei die Zielgruppe der BahnCard-Nutzer „sehr digital affin“. Die kurze Laufzeit der Probe-BahnCards mache eine physische Alternative überflüssig. Diese Entwicklung unterstreicht die zunehmende Bedeutung digitaler Lösungen im Alltag und den Trend hin zu einer papierlosen, umweltfreundlicheren Gesellschaft. Die Umstellung der Jahres-BahnCards auf das digitale Format ist für das zweite Halbjahr 2024 geplant.

Digitale BahnCard über Smartphone-App

Die Deutsche Bahn betont, dass Kundenrückmeldungen im Prozess der Umgestaltung eine wichtige Rolle spielen werden. Mit der digitalen BahnCard, die über die Smartphone-App DB Navigator genutzt wird, verspricht die Deutsche Bahn sowohl Umweltvorteile als auch eine höhere Bequemlichkeit für die Nutzer. Die Möglichkeit, die Karte nicht mehr vergessen oder verlieren zu können, wird als ein weiterer Vorteil der Digitalisierung hervorgehoben.

Die Reaktionen auf diese Neuerung sind gemischt. Während einige die umweltfreundliche Initiative der Deutschen Bahn loben, äußern andere Bedenken, insbesondere bezüglich älterer Menschen, die möglicherweise keinen Zugang zu Smartphones haben.

Quelle: bild.de