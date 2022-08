Daubner flext wieder: Tagesschau-Sprecherin trägt Jugendwörter vor – Dass Susanne Daubner im letzten Jahr ausgerechnet mit einem Beitrag über das das Jugendwort des Jahres auf TikTok viral gehen würde, hat die 61-jährige Nachrichtensprecherin der ARD vermutlich wohl selbst am meisten überrascht. Doch warum nicht die Welle reiten, dachte man sich bei den Öffentlich-Rechtlichen, und legte anlässlich der anstehenden Wahl nach.

Auf der Website des Langenscheidt-Verlags sind Nutzer bis Mitte September 2022 dazu aufgerufen, für ihren Favoriten zu stimmen.

Zur Wahl stehen zehn Ausdrücke, die von einem Gremium als besonders bedeutungsvoll in der aktuellen Jugendsprache befunden wurden.

Am so ziemlich anderen Ende unseres verbalen Ökosystems steht nun die Tagesschau, wo stets auf Seriosität bedacht die Nachrichten im traditionellen, und damit für manche Ohren auch etwas altmodisch anmutenden Sprachgebrauch vorgetragen werden.

Und eben diese Kombination ist es, die Susanne Daubner zu dem wohl interessantesten Gesicht der Abstimmung gemacht hat, nachdem sie 2021 den damaligen Gewinnerausdruck „cringe“ mit ausdrucksloser Miene folgendermaßen erklärte:

„Cringe ist das Gefühl, das Sie haben, wenn ich den folgenden Satz sage: ‚Digga, wie fly ist eigentlich die Tagesschau, wenn sie mit Jugendwörtern flext?‘“

Und so ist es abermals an Daubner, auch in diesem Jahr die Nominierten zum Jugendwort des Jahres zu verkünden, was ihr abermals mit dieser kühlen und professionellen Ernsthaftigkeit gelingt, die sie bereits seit 23 Jahren in der Tagesschau an den Tag legt.

Da viele User sich bereits im Vorfeld Daubner in einem weiteren Jugendwort-Clip gewünscht haben, kündigt die Tagesschau das Video auch augenzwinkernd mit den Worten „Ihr Bres wolltet es so …“ an.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hat der Clip bereits 2,3 Millionen Views.

Der diesjährige Gewinner soll am 25. Oktober bekanntgegeben werden. Wir freuen uns jetzt schon auf Daubners Erklärung.

Quelle: stern.de