Studie: Kleine Männer müssen mehr als große Männer verdienen, um attraktiver zu sein – Wohl schon seit es Menschen gibt, geht die Rede um, dass kleinere Männer durch schnelle und teure Autos oder andere Statussymbole ihre geringe Körpergröße kompensieren wollen. Eine Studie, die bereits 2006 online ging, geht nun ein weiteres Mal viral – ihr zufolge müssen Männer, die lediglich 1,67 Meter groß sind, weit mehr verdienen, wenn sie so attraktiv sein wollen wie ein 1,82-Mann.

175.000 US-Dollar mehr, um präzise zu sein – das sind umgerechnet knapp 145.000 Euro. So der Schluss, der unter anderem in der Studie der Universität von Chicago (USA) gezogen wird. Dabei gilt diese Regel explizit nur für heterosexuelle Beziehungen und zudem wurde sie in der Kultur des Online-Datings ermittelt. Im Umkehrschluss bedeutet dies für die Studie:

Ein Mann ab 1,87 Metern Körpergröße kann umgerechnet 27.485 Euro weniger verdienen und dennoch für Frauen attraktiv sein wie ein wohlhabenderer Mann geringerer Körpergröße. Ein weiteres Ergebnis der Studie erbrachte, dass Männer keine Frauen daten möchten, die größer sind als sie selbst. Frauen zwischen 1,50 und 1,57 Metern waren demnach für Männer so attraktiv wie eine 1.66-Meter-Frau, die umgerechnet 24.784 Euro mehr verdiente als die kleineren Frauen.

Die gesamte englischsprachige Studie mit all ihren komplexen Aspekten etwa auch bezüglich unterschiedlicher Ethnien und Hautfarben zwischen den Geschlechtern, findet ihr in erschöpfender Länge hier, solltet ihr eure Neugierde weiter stillen wollen.

Quelle: ladbible.com