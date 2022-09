So viel verdienen Deutsche in ihren Jobs

Gehaltsreport 2022: Das verdienen die Deutschen in ihren Berufen – Über das Gehaltsgefüge in Deutschland wird hitzig diskutiert, ist es doch ein offenes Geheimnis, dass etliche Berufsgruppen im Vergleich zu anderen zu wenig oder zu viel verdienen. Darüber hinaus ist die Kluft bei Gehältern von Fach- und Führungskräften hierzulande weiterhin groß.

Nun wurde ein neuer Gehaltsatlas von „Stepstone“ und „Gehalt.de“ veröffentlicht, der aufzeigt, wo und in welchen Berufen beziehungsweise Branchen die Deutschen besonders oder weniger gut verdienen. Laut der Studie lag das Bruttodurchschnittsgehalt 2021 in Deutschland bei 51.009 Euro brutto, der Median bei 44.074 Euro.

Generell zeigt der Gehaltsreport, dass der Standort eines Arbeitgebers einen wichtigen Faktor beim Verdienst darstellt: Demnach verdienen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Hessen am besten, gefolgt von Menschen die in Baden-Württemberg einer Arbeit nachgehen.

In diesen Regionen zahlen die Unternehmen am besten:

Platz 01: Hessen – Mediangehalt 47.840 Euro

Platz 02: Baden-Württemberg – Mediangehalt 47.806 Euro

Platz 03: Hamburg – Mediangehalt 46.800 Euro

Platz 03: Bayern – Mediangehalt 46.800 Euro

Platz 04: Nordrhein-Westfalen – Mediangehalt 43.940

Platz 05: Bremen – Mediangehalt 42.640

Platz 06: Berlin – Mediangehalt 42.224

Platz 07: Rheinland-Pfalz – Mediangehalt 41.971

Platz 08: Saarland – Mediangehalt 41.600

Platz 09: Schleswig-Holstein – Mediangehalt 40.464

Platz 10: Niedersachsen – Mediangehalt 40.094

Platz 11: Thüringen – Mediangehalt 36.400

Platz 12: Sachsen – Mediangehalt 36.088

Platz 13: Sachsen-Anhalt – Mediangehalt 35.360

Platz 14: Brandenburg – Mediangehalt 34.700

Platz 15: Mecklenburg-Vorpommern – Mediangehalt 34.320

Nachfolgend ein Überblick zu den Gehältern der Berufsgruppen Deutschlands

Ärzte – 78.317 € Bruttomediangehalt

Ingenieure – 59.280 € Bruttomediangehalt

IT – 56.992 € Bruttomediangehalt

(Unternehmens-)Beratung – 56.379 € Bruttomediangehalt

Personalwesen – 47.840 € Bruttomediangehalt

Marketing- & PR – 45.760 € Bruttomediangehalt

Finanzen – 45.552 € Bruttomediangehalt

Handwerk und technische Berufe – 44.800 € Bruttomediangehalt

Vertrieb – 42.847 € Bruttomediangehalt

Gesundheit und soziale Dienste – 37.778 € Bruttomediangehalt

Einkauf, Materialwirtschaft und Logistik – 37.670 € Bruttomediangehalt

Zur Erklärung des Median-Werts – „Stepstone“: „Der Median ist der Wert, der genau in der Mitte aller Werte liegt. Das heißt, es gibt exakt gleich viele Gehälter, die niedriger und die höher sind als das Mediangehalt. Deshalb bietet der Median meist eine realistischere Angabe als der Durchschnittswert, der durch besonders hohe oder niedrige Werte stark beeinflusst wird.“

