Das sieht man auch nicht aller Tage: Gechillte Riesen-Seelöwen bringen Boot fast zum Sinken – Auf dem Wasser der Eld Inlet-Bucht am südlichen Ende des Puget Sound, acht Kilometer nordwestlich der US-amerikanischen Stadt Olympia, lässt es sich prima relaxen. Den Alltag vergessen, sich einfach mal treiben und die Seele baumeln lassen.

Genau das hatte auch ein gewisser Josh Phillips vor, als er sich mit einem Kumpel zum Feierabend auf sein Boot begab, nur um kurz darauf festzustellen, dass sie an diesem Tage nicht die einzigen mit dieser Idee waren.

Zunächst entdeckten sie ein verdächtiges Boot, das im Wasser vor Anker lag. „Es sah ein wenig daneben aus“, erklärte Josh gegenüber der lokalen Zeitung „The Olympian“. „Wir kamen näher und näher und stellten fest, dass sich zwei riesige Tiere an Bord befanden.“

Phillips und sein Freund hüteten sich natürlich davor, die imposanten Seelöwen zu stören, und blieben auf sicherem Abstand. Später sollte der Besitzer eines Online-Handels für Fliegenfischerausrüstung zu Protokoll geben, dass er in seiner Zeit auf dem Wasser schon Orcas und Grauwale gesehen habe, Seelöwen die auf einem Boot chillen, jedoch noch nie.

Ein weiteres Video, das vom Ufer aus gedreht wurde, zeigt sogar noch einen dritten Seelöwen im Wasser. Aber für den war wohl kein Platz mehr auf Jack und Rose's treibender Tür.

Interessant ist dabei der Text zum zweiten Clip, in dem es heißt: „Landon, if you're watching this video, I'm sorry about your boat mate.“ Da kennt wohl jemand den Besitzer.

Nun stelle man sich in Anbetracht dessen mal Landons Gespräch mit der Versicherung vor.

„Hallo, ich möchte einen Schadensfall melden. Es geht um mein Boot.“

„Okay, was ist denn passiert?“

„Na ja, zwei Seelöwen haben darauf gekuschelt, und dabei ist es gesunken.“

„… “

„Hallo? Sind Sie noch da?“

