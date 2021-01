Das Jahr 2021: Neue Gesetze und Verordnungen in der Übersicht – Nach dem Seuchenjahr Corona-Jahr 2020 erhoffen sich die Menschen für 2021 Besserung. Dabei blicken alle auf die neuen Gesetze und Verordnungen, die mit jedem Jahr kommen. Auch 2021 gibt es in den verschiedensten Bereichen Neuerungen in Deutschland. So kommt endlich die Grundrente, der Soli sagt bei vielen Steuerzahlern ade aber Benzin und Heizöl werden teurer.

Nachfolgend die wichtigsten Änderungen für das Jahr 2021 in der Übersicht:

Finanzen

Der Solidaritätszuschlag fällt für die meisten Steuerzahler weg

Die Mehrwertsteuer wird wieder von 16 auf 19 Prozent erhöht

Der Mindestlohn wird von 9,35 Euro auf mindestens 9,50 Euro brutto pro Arbeitsstunde angehoben. Ab Juli 2021 auf 9,60 Euro.

Rentner im Osten Deutschlands erhalten 0,72 Prozent mehr. Rentner im Westen müssen mit einer Nullrunde leben.

Die Grundrente kommt für alle mit kleiner Rente, die mindestens 33 Jahre gearbeitet haben. Die Rente wird mit einem individuellen Betrag erhöht und muss nicht beantragt werden.

Alleinstehende erwachsene Hartz-IV-Bezieher können sich auf eine Erhöhung des Regelsatzes von 432 auf 446 Euro freuen.

Erhöhung des Grundfreibetrags um 336 auf 9.744 Euro. Für verheiratete Paare gilt der doppelte Betrag ebenso für Menschen mit Behinderung

Erhöhung des Kindergeldes – für das erste und zweite Kind 219 Euro, für das Dritte 225 und ab dem vierten Kind 250 Euro.

Anpassung der "Düsseldorfer Tabelle" – Getrennt lebende Eltern müssen mehr Unterhalt zahlen

Verbraucher

Tanken und Heizen mit Öl und Gas werden teurer. Öl und Diesel kosten rund 8 Cent mehr pro Liter, Benzin 7 Cent und Erdgas 0,6 Cent pro Kilowattstunde.

Stromabgaben werden gesenkt von 6,756 Cent je Kilowattstunde auf 6,5 Cent

Verkehr und Auto

Kfz-Steuer – Ab Januar 2021 gilt für Neuzulassungen: Je höher die Emissionen, desto höher der Preis. Soll heißen, für Verbrenner orientiert sich die Kfz-Steuer zukünftig stärker an dem jeweiligen Schadstoff-Ausstoß.

Allen Gaffern, die bei einem Verkehrsunfall Fotos oder Videos von Toten aufnehmen, droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine hohe Geldstrafe

Motorräder dürfen nur noch neu zugelassen werden, wenn sie mindestens der Abgasnorm Euro 5 entsprechen.

Alle Fahrzeugbesitzer mit einer gelben HU-Plakette müssen bei einer Prüfstelle die Plakette durch eine in Rosa ersetzen.

Alle Fahrschüler müssen künftig die sogenannte „Optimierte praktische Fahrerlaubnisprüfung“ ablegen.

Gesundheit

Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wird nun von den Ärzten direkt elektronisch an die Krankenhasse geschickt. Arbeitnehmer müssen weiterhin den „gelben Zettel“ per Post an ihren Arbeitgeber senden.

Quelle: ndr.de