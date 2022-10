„Das ist so dumm wie die Nacht finster.“: Moderatorin bezeichnet Klimaaktivsten als „Rotzgören“ – Nach dem Anschlag von Klimaaktivisten auf ein 112 Millionen Euro teures Gemälde von Monet in einem Museum in Potsdam platzte der Moderatorin Sophia Thomalla auf Instagram endgültig der Kragen. Dort postete die 33-Jährige ein Foto des Vorfalles und machte sich in einem ausführlichen Text Luft.

Dieser beginnt mit den verheißungsvollen Worten: „Lange darüber nachgedacht, ob ich dem Thema überhaupt die Aufmerksamkeit schenken möchte, da es genau das ist, was sie möchten. Bin dann aber zu dem Entschluss gekommen, dass ich sie ihnen gratis schenke, hübsch verpackt, aber mit einer Grußkarte, die sich gewaschen hat.“

Die Moderation, die mit dem acht Jahre jüngeren Tennis-Star Alexander Zverev liiert ist, betont, dass man für den Klimaschutz sein könne, ohne dabei den Respekt vor der Arbeit verstobener Künstler verlieren zu müssen.

Die Aktivisten, die den Angriff auf das Gemälde zu verantworten haben, und sich dann anschließend mit ihren Händen an die Museumswand klebten, bezichtigt Thomalla der Doppelmoral: „Sich über den Hunger der Welt beschweren, aber dann mit Kartoffelsuppe um sich schmeißen. Das ist so dumm wie die Nacht finster.“

Ihr zufolge sei die ganze Aktion nicht zu Ende gedacht, lasse sich so doch kein Gespräch anfangen. Schade, sei das Thema Umweltschutz doch ein wichtiges: „Es gibt eine Klimakrise und sie schaden den eigentlichen Klimaaktivisten, die gute Absichten haben, mit ihrem Rotzgörenverhalten immens.“

Wie die vielen Kommentare zu ihrem Post zeigen, steht Thomalla mit dieser Meinung nicht allein.

Die Frau des Bundesfinanzministers und als Journalistin tätige Franca Lehfeldt repostete Sophia Thomallas Beitrag sogar, welcher mit den Worten schließt:

„Ich würde das nächste Mal die Klimakleber einfach dort lassen, wo sie sich hingeklebt haben. Die Polizei höflichst bitten umzuleiten und einfach warten. Glaubt mal… das Problem löst sich von alleine …“

