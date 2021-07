Das gab es noch nie: Frau besteht knallharte Elitesoldaten-Ausbildung – Als erste Absolventin überhaupt hat eine Frau kürzlich die knallharte Ausbildung für die „Special Warfare Combatant-craft Crewmen“ (SWCC) bei der US Navy erfolgreich abgeschlossen. Die Soldatin, deren Name gemäß der Statuten des Pentagons nicht bekanntgegeben wurde, gehört damit nun einem Elite-Trupp an, welcher unter anderem die Navy-SEALs bei heiklen Kriegseinsätzen und geheimen Militäroperationen unterstützt.

Gerade einmal 35 Prozent der Bewerber bestehen das Programm

Von der Ausbildungsgruppe der Frau kamen insgesamt nur 17 Matrosen durch den Kurs, welcher berühmt-berüchtigt dafür ist, extrem hart und zermürbend zu sein.

37 Wochen lang, werden die Rekruten in den Bereichen Bewaffnung, Navigation, Fallschirmspringen und Kampf ausgebildet. Die „Abschlussprüfung“ besteht in einer 72-stündigen Herausforderung, welche die Anwärter sowohl physisch als auch psychisch an ihre Grenzen und darüber hinausbringt.

Unter extremen Bedingungen müssen die Soldaten und Soldatinnen insgesamt 23 Stunden laufen und 8 Kilometer schwimmen

Konteradmiral H.W. Howard, Kommandant des Marinekommandos für Spezielle Kriegsführung der USA, ist sichtlich zufrieden mit der frischgebackenen Elite-Soldatin: „Die erste Frau zu sein, die eine Naval Special Warfare-Ausbildung abschließt, ist eine außergewöhnliche Leistung, und wir sind unglaublich stolz auf unsere Kameradin.“

Howard weiter: „Wie ihre Kameraden hat sie den Charakter, die kognitiven Fähigkeiten und die Führungsqualitäten bewiesen, die erforderlich sind, um unserer Truppe beizutreten.“

Frauen sind beim US-Militär erst seit 2015 für den Dienst in Kampfrollen zugelassen

Das neue Truppenmitglied zählt zu den ersten 18 Soldatinnen überhaupt, die sich erfolgreich um eine Aufnahme bei der SWCC oder den Navy-SEALs beworben haben. 14 haben den Kurs jedoch nicht bestanden, drei befinden sich aktuell noch in der Ausbildung.

Quelle: bild.de