Man kann sich vorstellen, dass die Arbeit in der Erotikbranche wie jeder Job irgendwann zu Routine führt, aber Langeweile mag man sich da schlecht ausmalen. Zumal man beim Kontakt mit Fans oder anderen Darstellern wohl immer wieder mit ausgefallenen Wünschen konfrontiert sein dürfte. Einen davon – von der besonders kuriosen Sorte – hat nun die bekannte Darstellerin Mia Malkova offenbart.

Im Podcast „Stiff Socks“ berichtete das Porno-Starlet, das mehr als 10,5 Millionen Follower bei Instagram um sich scharen konnte, auch von ihren Bewunderern. Sie erzählte von allerhand Begebenheiten, die einem in der Branche so passieren können. Ein besonders seltsamer Sex-Wunsch blieb ihr dabei besonders prägnant im Gedächtnis und wurde im Podcast prompt hervorgeholt.

„Da war dieser interessante Typ; der bekam nur einen hoch, wenn man ihm in die Eier trat – und ich habe ihn hart getreten“, so Malkova. „Ich habe mich gescheut, ihn zu kicken, ich trage verdammte Stilettos. Ich schaute ihn immer wieder an und musterte ihn, weil ich ihn nicht verletzen wollte, und dachte: 'Nein, ich glaube, der will das.' Also habe ich ihn so richtig hart getreten und ihn zu Boden geschickt – und er sah lächelnd auf und hatte einen Ständer.“

Es war das erste Mal, dass Mia Malkova so etwas getan hatte, doch sie bekam von ihrem Gegenüber prompt ein Kompliment. So fuhr sie fort: „Ich trat so hart zu, wie ich konnte. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingssache auf der Welt, ich will ja keinem wehtun, aber es gefiel mir. Und so teilte er mir mit, ich sei die beste gewesen, die er je gehabt habe.“

Manche Leute haben schon interessante Jobs, wenn dem Verfasser dieser Kommentar gestattet ist …

Quelle: ladbible.com