Mann kassiert auf einen Schlag das 330-fache Gehalt – Früher durchaus üblich, muss man sich über ein 13. Monatsgehalt dieser Tage schon glücklich schätzen. Aber jetzt stellt euch mal vor, man überweist euch auf einen Schlag das Gehalt, welches euch für über 27 Jahre Arbeit zustehen würde. Einem Mann aus Chile ist genau das passiert, und er fackelte nicht lange …

Aufgrund eines Versehens erhielt der Mann das 330-Fache seines Gehaltes.

Natürlich blieb der Fehler bei der Consorcio Industrial de Alimentos (Cial), einem in Santiago de Chile ansässigen Wurstkonzern, nicht unbemerkt, doch bislang blieben alle Versuche, sich das Geld wieder zurückzuholen, ohne Erfolg.

Wie die chilenische Finanzseite „Diario Financiero“ berichtet, hatte die Personalabteilung des Unternehmens dem fraglichen Mitarbeiter im Mai anstatt der üblichen 500.000 chilenischen Pesos (rund 550 Euro) stolze 165.898.851 Pesos, und damit also knapp 170.000 Euro überweisen.

Wie es weiter heißt, habe sich der betroffene Mitarbeiter in dieser Angelegenheit sofort an seinen Vorgesetzten gewandt, der wiederum bei der Personalabteilung nachhakte – dort war der Fehler bis dahin noch nicht einmal bemerkt worden.

Die Zeitung zitiert aus einer Klage des Unternehmens gegen ihren Mitarbeiter: „Wir haben den Mitarbeiter informiert, dass diese Überweisung nicht mit dem mit ihm vereinbarten Gehalt übereinstimmt.“

Das wird sich dieser auch gedacht haben, immerhin erhielt er auf einen Schlag den Lohn für ganze 27,5 Jahre.

Also versprach der Mitarbeiter, der Aufforderung, das Problem mit der Bank zu klären, früh am nächsten Tag nachzukommen. Doch bis weit in den Vormittag hinein passierte nichts.

Als die Personaler den Mann schließlich zu erreichen versuchten, reagierte dieser zunächst weder auf Anrufe noch auf WhatsApp-Nachrichten.

Gegen 11 Uhr meldete er sich dann aber doch noch und erklärte, ausgeschlafen zu haben. Er wolle sich nun zur Bank aufmachen.

Daraufhin wurde es abermals still um den Mitarbeiter, bis schließlich einige Tage später ein Anwalt die Kündigung des Mannes bei dem Unternehmen einreichte.

Dieses reagierte mit einer Anzeige wegen Veruntreuung, doch von dem Mann fehlt offenbar jede Spur. Nicht einmal die Bank konnte ihn bislang ausfindig machen.

Quelle: stern.de