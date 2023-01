Er polarisiert und umgibt sich gerne täglich mit mehr schönen Frauen, als manche von uns an Kopf-, Bart- oder Körperhaaren haben: Dan Bilzerian. Der Influencer ist bekannt dafür, dass man ihn auf nahezu keinem Bild ohne einen ganzen Schwarm an *räusper* Begleiterinnen zu sehen bekommt. In einem Podcast offenbarte er unter anderem das „Geheimnis“, wie man als Mann neunmal am Tag Sex übersteht.

Weltbewegende Informationen, die er im „Impaulsive Podcast“ bereits 2021 mit der Menschheit teilte, die nun online wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt sind. Im Talk mit den Gastgebern Logan Paul, George Janko und Mike Majlak kam auch die Frage auf, wie oft die Gesprächsteilnehmer denn so Sex am Tag hätten, wie auch das Portal „LADbible“ berichtet. Der 41-jährige Bilzerian:

„In meiner Blütezeit war ich ziemlich hart. Ich habe neun Mal an einem Tag gef*ckt.“ Youtuber Logan Paul, von der Aussage sichtlich berührt, fragt: „Wie kann dein Sexualtrieb so hoch sein? Ich habe [Sex] drei-, vielleicht maximal viermal am Tag.“ Bilzerians Entgegnung: „Es gibt verschiedene Faktoren, das Cialis, das Testosteron und die Stammzellen. Diese drei sind eine ziemlich starke Kombination.“ Cialis ist ein Potenzmittel, auf welches sich Bilzarian mit seiner Aussage bezog.

Wenig überraschend polarisiert der Pokerspieler und Playboy mit den Aussagen über seinen Geschlechtstrieb und seinen Lebenswandel im Netz. So schrieb ein Kritiker: „Wir haben hier ein wirklich aufschlussreiches Gespräch. Das Wissen hat sich verzehnfacht. Danke, Impaulsive.“ Andere Personen betonten, dass sie die Aussagen einfach nur unglaubwürdig fänden oder wie sie spürten, beim Hören „merklich dümmer“ zu werden.

Doch melden sich auch viele zu Wort, die Bilzerians Aussagen nicht nur gut finden, sondern durch eigene Erfahrungen unterstützen. So betonte eine Nutzerin: „Ich hatte definitiv 7–10 Mal an einem Tag Sex (ja, mit derselben Person), und als wir zusammen waren, hatten wir sogar 20–25 Mal pro Woche Sex. Unsere Beziehung, die fast ein Jahr dauerte, war eindeutig sexuell geprägt. Außerhalb des Schlafzimmers gab es kaum eine Verbindung.“

Auf Instagram hatte Dan Bilzerian 2020 offenbart, dass er im Schnitt zweimal pro Tag Geschlechtsverkehr habe – eine Insta-Story, die laut „LADbible“ nun wieder auf Portalen wie Reddit die Runde macht und eifrig diskutiert wird. Im Zuge dessen erfuhren auch Bilzerians Aussagen im Podcast neue Popularität. Auch auf konkrete Nutzerfragen hin betonte der Playboy dem Bericht zufolge, „mindestens 14-mal pro Woche Sex“ zu haben.

