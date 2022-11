Dan Bilzerian : Bekannter Playboy gibt 18-jährigen Jungs Ratschläge – Dan Bilzerian. Der frühere Soldat, Schauspieler, Investor und Pokerturnier-Millionär ist längst zu einem der größten Influencer geworden, der Bilder und Videos seiner bei seinen Fans legendären Par-tys quasi wöchentlich im Netz teilt. Immer dabei: eine ganze Parade junger, knapper beklei-deter Frauen. Nach Meinung vieler Fans lebe er damit den Traum jedes Mannes. Nun hat er 18-Jährigen Tipps gegeben, wie zumindest der Dating-Traum für sie wahr werden könne.

Bilzerian geizt in den sozialen Medien nicht Schilderungen seiner Manneskraft, lässt die ganze Welt an seinem VIP-Lebensstil teilhaben (ob sie das denn nun will, oder nicht). Mit seinen neuesten Ratschlägen will er männlichen Teenagern helfen, sich nicht mit dem Dating-Alltag herumplagen zu müssen. So liefert er konkrete Verhaltenstipps, wie man sich dem Konzept des Frauen-Kennenlernens widmen könne.

Dan Bilzerian wörtlich im Podcast „No Jumper“: „Ich denke, ein großer Teil davon ist, einfach da rauszugehen und einen Haufen Mädchen anzusprechen, und zwar nicht in der Art 'Oh, ich finde dich so schön, darf ich dir einen Drink spendieren'. Sondern einfach auf sie zuzugehen und mit ihnen zu reden, einfach ein Gespräch zu führen – sich wohlzufühlen, wenn man mit einem heißen Mädchen spricht.“ Weiter erläutert er:

„Und das ist etwas, das sich einfach anhört [...] aber viele dieser jüngeren Kerle - ich auch, als ich jünger war … wenn ich zum Beispiel auf eine superheiße Tussi zugehe, sagte ich mir anfangs: 'Scheiße, Mann'. Ich bekam Angst und dachte, es müsste darum gehen, sie anzubaggern. So dachte ich, dass ein Mann sich einer Frau nähern sollte.“ Dabei solle man sich keine Sorgen machen, wenn man auf Ablehnung stoße, so der Playboy.

„Aber nein, sprich sie einfach an, gewöhne dich daran, gewöhne dich auch an Ablehnung. Das war eine weitere große Sache für mich – da hatte ich das Gefühl, dass ich eine Hürde genommen hatte, als ich aufhörte, mich darum zu scheren, zurückgewiesen zu werden“, so Bilzerian. Er erklärt, dass es der Schlüssel zum Erfolg sei, dass einem die Dinge egal würden, man sich nicht alles zu Herzen nehmen solle:

„Als ich dann auf dem College war und eine Menge M*schis abbekam, war es mir egal. Und ich habe mit so vielen Mädchen gesprochen, dass es mir egal war, wenn mich jemand abblitzen ließ, was soll's? Wenn du aufhörst, dir Sorgen zu machen, geht es dir viel besser.“

Quelle: ladbible.com