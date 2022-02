Damit seine Kinder endlich wieder schlafen: Mann kappt den Internet-Empfang einer ganzen Stadt – Wenn das Internet nur mal für ein paar Minuten ausfällt, ist der Ärger üblicherweise schon groß. Aber nun stellt euch mal vor, dass ihr jeden Tag für ganze drei Stunden keinen Empfang habt, und dass es nicht nur euren Nachbarn, sondern sogar der ganzen Stadt so ergeht.

So geschehen in einem französischen Küstenort namens Messanges.

Pünktlich zwischen Mitternacht und drei Uhr morgens hieß es dort: kein Internet, kein Handy-Empfang, nichts. Und das jeden Tag.

Die Betroffenen reagierten verständlicherweise erbost und so gingen unzählige Beschwerden bei den Providern ein. Diese konnten von ihrer Seite jedoch keinen Fehler feststellen, bis sich ein Mobilfunkanbieter schließlich verzweifelt an die Nationale Frequenzagentur ANFR wendete.

Die Verantwortlichen für die Verwaltung und Kontrolle öffentlicher Funkfrequenzen schickten daraufhin einen Messwagen los, der zu der fraglichen Zeit durch die Stadt kreuzte, um die dortigen Funksignale abzuklopfen.

Und siehe da:

Punktgenau um null Uhr registrierten die Instrumente einen Störsender mit genug Wumms, um sämtliche Signale in der Gegend lahmzulegen.

Grob erklärt überlagerten die von einem sogenannten „Jammer“ ausgesendeten Funkwellen die Frequenzen der Mobilgeräte und störten dadurch deren Verbindung zu den Mobilfunkmasten.

Dank eines Funkpeilers auf dem Dach des Messwagens konnte der Ursprung des Signals in einem Haus eines Nachbarortes lokalisiert werden.

Der zuständige Mitarbeiter setzte die Behörden darüber in Kenntnis, und so klopfte es direkt am nächsten Morgen an der fraglichen Tür. Wie sich zeigte, lebte in dem Haus eine Familie, deren Vater gestand, im Internet einen Störwellensender gekauft zu haben.

„Die Erklärung war verblüffend einfach“, schreibt die ANFR in ihrem Bericht. „Der Familienvater hatte den Störsender installiert, um zu verhindern, dass seine Teenager mit ihrem Smartphone ins Internet gehen, anstatt einzuschlafen! Seine Kinder waren in der Tat süchtig nach sozialen Netzwerken und anderen Anwendungen geworden, insbesondere seit der durch die Covid-19-Epidemie verhängten Ausgangssperren.“

Dumm nur, dass dabei eine ganze Stadt in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Und nicht nur das: Der Einsatz eines solchen Störsenders ist in Frankreich illegal. Bei Einfuhr, Werbung, unentgeltlicher oder entgeltlicher Weitergabe, Verbreitung, Installation, Besitz und Nutzung derartiger Geräte drohen laut Gesetz ein Bußgeld von bis zu 30.000 Euro sowie eine sechsmonatige Freiheitsstrafe.

Die 450 Euro für den Einsatz des Messwagens muss der Familienvater außerdem bezahlen.

Und es hätte noch viel schlimmer kommen können: Die ANFR warnt, dass die Reichweite derartiger Geräte nicht nur nahegelegene Orte umfassen, sondern auch die Funkverbindung in Flugzeugen beeinträchtigen kann, was ein immenses Sicherheitsrisiko darstellt.

Von daher muss man auch hierzulande mit harten Strafen rechnen, wenn man einen solchen Sender zum Einsatz bringt.

In Messanges läuft das Netz aber auf jeden Fall wieder zuverlässig.

Quellen: stern.de , focus.de