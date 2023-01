Da schmilzt das Eis: Eishockey-Spielerin wird zum Internet-Hit – Paige Spiranac wurde als heißeste Golferin der Welt berühmt, Rachel Stuhlmann beweist eindrucksvoll, wie sexy Tennis sein kann, und nun hat mit Mikayla Demaiter auch Eishockey ein unfassbar hübsches Gesicht.

Die 22-jährige Kanadierin aus Chatham in Ontario spielte als Torhüterin für die „Bluewater Hawks“ in der Provincial Women's Hockey League, bevor sie sich dafür entschied, ihre Schutzausrüstung gegen etwas knappere Outfits zu tauschen. Bereits im Juni 2020 gab sie auf Instagram das Ende ihrer sportlichen Laufbahn bekannt.

„Es ist an der Zeit, sich vom Eishockey zu verabschieden“, schrieb sie seinerzeit.

„Es ist an der Zeit, ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen, und zum ersten Mal werdet ihr nicht mehr mein Hauptaugenmerk sein. Ich freue mich auf die Zukunft, denn alles, was ihr mir beigebracht habt, wird mir zum Erfolg verhelfen.“

Ohne genauer darauf einzugehen, was sie damit meint, betonte Demaiter, hart an einem neuen Projekt zu arbeiten, und erklärte:

„Es wird immer noch frühe Morgen geben, neue Abenteuer und neue Freunde, und ich hoffe, dass ich sie mit der gleichen Liebe und Leidenschaft annehme, wie ich es für euch getan habe.“

Offenbar wollte sie damit auf ihre Präsenz im Internet anspielen und wenn dem so ist, dann ist ihr Plan von Erfolg gekrönt.

Demaiter verdingt sich inzwischen nämlich als Vollzeitmodel und befeuert die Sozialen Medien fleißig mit heißen Schnappschüssen. Kein Wunder, dass ihr allein auf Instagram mittlerweile 1,6 Millionen Menschen folgen.

Außerdem betreibt Demaiter erfolgreich einen OnlyFans-Kanal.

Die Bilder sprechen natürlich für sich, aber auch sonst, scheint es der schönen Eishockey-Spielerin nicht am nötigen Selbstvertrauen zu mangeln. So schrieb sie unter anderem: „Ich könnte diese Fotos an die NASA schicken, damit sie ihren neuen Lieblingsstern entdecken können.“

Zu einem Bild, auf dem sie in einem aufregenden schwarzen Korsage-Outfit zu sehen ist, textete sie außerdem: „Foto-Optionen für deinen neuen Sperrbildschirm – zugegeben, du wirst dein Handy vielleicht nie wieder entsperren wollen.“

