Crotch Cannon: Die lässigste Art, sein Auto zu waschen – Falls euch die gängige Art, euer Auto zu pflegen, nicht stilvoll genug ist, haben wir hier die Lösung für euch: Eine australische Firma namens „Bowden’s Own“ verkauft die „Crotch Cannon“, eine Spritzkanone, die man sich in den Schritt schnallt, um sein geliebtes Fahrzeug auf eine „natürlichere Art und Weise“ einzuschäumen.

Ein „Snow Job“, wie es die Macher liebevoll nennen.

„Die Crotch Cannon ist eine ergonomische Vorrichtung, die du an deinen Körper schnallst, um dir die entspannteste und natürlichste Art und Weise zu geben, mit der du deinen Schneeschaum auftragen kannst“, erklären die Macher stolz.

Und weiter heißt es: „Das wöchentliche Ritual des Snow Jobbing ist eine lustige Art, sich zu entspannen und von der Welt außerhalb des Autos abzuschalten, indem wir einfach eine schöne, dicke Ladung Schaum auf unsere 4- oder 2-Rad-Freunde sprühen.“

Damit man die Hände beim Snow Jobben gänzlich frei hat – um beispielsweise das Erlebnis für Freunde und Verwandte zu filmen, wie es die Hersteller vorschlagen – wird die Kanonenflasche auf dem Rücken befestigt, „um ein nahezu perfektes Gleichgewicht zu erreichen, was die Gefahr von Ermüdung während des Gebrauchs verringert“.

Was die Kanone an sich betrifft, sind hochwertige, auslaufsichere Fittings in ein bequemes, leichtes Stretch-Material eingearbeitet worden, welches den Schritt eng umschließt und stützt, um so für zusätzliche Stabilität und eine externe Verstärkung des „steinharten Kanonen-Extrusionssystems“ zu sorgen.

„Die Crotch Cannon ist ein elegantes Statement, das Freunden und Nachbarn jedes Mal, wenn Sie sie für Ihr Wochenend-Snowjob-Ritual anschnallen, zeigt, dass Sie ein echter Autofanatiker sind.“

Zu haben ist der Spritzspaß auf der Seite des Herstellers (https://www.bowdensown.com.au/the-crotch-cannon) für 149,99 Dollar – also rund 135 Euro. Allerdings ist die „in stolzer australischer Handarbeit und sehr begrenzter Stückzahl hergestellte“ Crotch Cannon aktuell ausverkauft.

Quellen: 9gag.com , bowdensown.com