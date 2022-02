Sexy Cosplay von der Comic Con New York – Normalerweise setzen sich die Gedanken direkt in einen Flieger Richtung San Diego, sobald von einer „Comic Con“ die Rede ist. Doch auch wenn die Veranstaltung in Kalifornien, allein schon ob ihrer Dimensionen, zweifellos die größte Strahlkraft ausübt, haben sich unlängst durchaus nennenswerte Alternativen etabliert. So auch in New York, wo seit 2006 die zugegebenermaßen wenig originell betitelte „New York Comic Con“ stattfindet und Jahr für Jahr wächst.

Mittlerweile hat sich das viertägige Loblied auf Comics, Anime, Bildromane, Videospiele, Spielzeuge, Filme und Fernsehen mit Besucherzahlen um die 130.000 Gäste täglich zur erfolgreichsten Comicbuchmesse Nordamerikas gemausert.



Größen der Branche geben sich auf der New York Comic Con die Klinke in die Hand, heißersehnte Trailer feiern Premiere, Stars und ganze Casts stellen sich in Fragerunden den kritischen Fans und verteilen Autogramme.

Natürlich gehört auch der obligatorische Cosplay-Wettbewerb zum Programm. Und das sogar im Rahmen der größten globalen Meisterschaft dieser Art überhaupt. Der Gewinner erhält neben einem Geldpreis nämlich die Chance, am Finale der „Crown Championship of Cosplay“ teilzunehmen, welche wiederum im Zuge der Chicago Comic & Entertainment Expo (C2E2) stattfindet.

Entsprechend vielfältig und bunt ist in New York das Aufgebot an Künstlern, die sich diesem faszinierend vielseitigen Hobby verschrieben haben. Ein paar davon könnt ihr im folgenden Video bewundern.

Quelle: tripadvisor.de