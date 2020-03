Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts zur Corona-Lage: Bis zu 10 Millionen Infizierte bis Juni – Im Zuge der Corona-Situation in Deutschland gibt das Robert Koch Institut (RKI) täglich Updates via Pressekonferenz heraus, wie der Stand der Dinge ist. Auch am heutigen Mittwoch ist RKI-Präsident Lothar Wieler vor die Kameras getreten, um den Stand der Dinge zusammenzufassen. Wer eine vollumfängliche Information zur Corona-Situation wünscht, sollte das Video der Pressekonferenz daher ansehen.

Wieler zufolge beträgt die offizielle Zahl der in Deutschland positiv corona-getesteten Personen nunmehr 8100 Fälle. Je nach Bundesland verbreite sich der Erreger dabei unterschiedlich rasch. Wieler betont in der PK, dass es bis zu zwei Jahre dauern könnte, bis der Corona-Pandemie weltweit Einhalt geboten werden könne. Eine Tendenz sei in zwei Wochen abzusehen, dann könne man erkennen, ob die Zahl der Neuinfizierten langsamer steige.

Wieler appellierte an Bürgermeister, Kliniken, Landräte und Universitäten, die „Kapazität der Beatmungsplätze maximal [zu] erhöhen“. Entsprechend sollen mehr Menschen an Beatmungsplätzen ausgebildet werden. Was einen Impfstoff betrifft, so betonte Wieler, dass er sich freue, wenn er sich täusche – voraussichtlich sei solch ein Impfstoff nämlich nicht vor Frühling 2021 erhältlich.

„Wenn wir es nicht schaffen, die Kontakte der Menschen über die nächsten Wochen zu reduzieren, können wir schon bald Millionen Infizierte in Deutschland haben“, so Wieler. Der RKI-Präsident nimmt an, dass dies in den nächsten zwei bis drei Monaten rund 10 Millionen Personen betreffen könnte.

Quelle: merkur.de