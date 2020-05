Corona-Virus: Neuer minutenschneller Test zugelassen – Ein neuer Antigen-Test für das Coronavirus ist zugelassen worden. Dabei handelt es sich um eine vollständig neue Testkategorie. Allerdings kommen diese Tests auch mit einem eher negativen Aspekt daher.

In den USA hat die Arzneimittelbehörde FDA zum ersten Mal einen Antigentest auf das Coronavirus per Notfallgenehmigung zugelassen. In einem Schreiben der FDA zur Sache heißt es, es handele sich dabei um eine neue Test-Kategorie, die in der Lage ist, Ergebnisse binnen Minuten zu liefern.

Dabei werden Nasenabstriche genommen, in denen sodann Proteinbestandteile von Sars-CoV-2 nachgewiesen werden können.

In allen bisher genutzten Verfahren werden entweder mit Blutproben Antikörper gegen Corona nachgewiesen oder es wird per Gentest aus Abstrichen Virus-Erbgut isoliert. Die FDA betont, dass das neue Nasenabstrich-Verfahren raschere Ergebnisse liefert.

Diese Tests seien allerdings weniger empfindlich als Gentests. In Deutschland wird eine Infektion mit Sars-CoV-2 per Gentest festgestellt, Untersuchungen zu neuen Antikörpertest-Verfahren laufen jedoch bereits.

Wie es um eine Zulassung solcher Antigentests in Deutschland steht, darüber konnte das deutsche Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) am Sonntag keine Angaben machen.

Quelle: msn.com