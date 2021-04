Corona-Virus: Krebspatient nach Infektion geheilt – Inmitten all der negativen Nachrichten rund um die Corona-Pandemie ist nun ein Fall bekannt geworden, der sich unglaublich anhört. Laut einem Bericht der „Bild“ infizierte sich ein 61-jähriger Krebspatient mit dem Corona-Virus. Nach der Genesung des Mannes wurde mit Verblüffung festgestellt, dass die meisten seiner Krebszellen im Körper verschwunden waren.

Kann das Corona-Virus also Krebs heilen? Der Reihe nach – bei dem Mann wurde im Sommer 2020 eine Art von Blutkrebs diagnostiziert. Er hatte ein sogenanntes Hodgkin-Lymphom, welches das Lymph-System befällt. Kurz darauf schlug bei ihm dann noch das Corona-Virus zu, woraufhin der 61-Jährige über elf Tage mit Sauerstoff versorgt werden musste.

Außerdem zog er sich auch noch eine Lungenentzündung zu. Nachdem der Patient all das überstanden hatte, wurde er zu einer weiteren routinemäßigen Krebsuntersuchung gebeten. Dort stellten die Ärzte dann fest, dass „so gut wie“ alle Krebszellen verschwunden seien. Was diesem Heilungsprozess wirklich zugrunde lag, erklärten die behandelnden Ärzte dem Magazin „British Journal of Haematology“.

Dort sagten sie, dass der Mann noch nicht mit seiner Chemotherapie begonnen hatte, als er sich mit dem Corona-Virus infiziert hatte. Sie vermuten nun, dass die „Corona-Infektion für die Remission verantwortlich sein könnte“. Demnach hätte eine Immunreaktion des Körpers auf das Coronavirus dazu geführt, im Doppelschlag auch direkt gegen die Krebszellen in den Krieg zu ziehen.

Allerdings sollte man hier nicht die Hoffnung hegen, dass das Coronavirus nun auch gegen Krebs eingesetzt werden könne. Prof. Michael von Bergwelt vom LMU Klinikum in München sagte gegenüber der „Bild“ dass dieser Fall eine „absolute Rarität“ sei – und fügte an:

„Es wird sicherlich Einzelfälle von Patienten geben, deren Krebs nach einer COVID-19-Infektion verschwindet. Allerdings ist sehr fraglich, ob diese Fälle bei dieser speziellen Virus-Infektion häufiger auftreten, als bei anderen Infektionen.“

Daher warnte der Mediziner ausdrücklich davor, „sich mutwillig mit COVID-19 in Hoffnung auf Heilung zu infizieren. […] Von einem Schutzeffekt kann man sicherlich nicht ausgehen! Eine Infektion kann auch der Auslöser für eine Krebserkrankung sein!“

Quelle: news.de