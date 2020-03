Corona-Virus: Jägermeister liefert 50.000 Liter Alkohol für Desinfektionsmittel – Bei all den Sorgen, welche die Corona-Krise den Menschen überall auf der Welt bereitet, kommt man nicht umhin, über die teils kreativen Problemlösestrategien zu staunen, die es hervorbringt. So hat sich das Klinikum Braunschweig mit Blick auf die Lieferengpässe kurzerhand dazu entschlossen, sein Desinfektionsmittel selber herzustellen. Und zwar mithilfe einschlägiger Firmen aus der Region. Und wer sitzt in der Nähe und ist bekannt für Alkohol? Richtig: Jägermeister!

Insgesamt 100.000 Liter Alkohol bekommt das Klinikum Braunschweig von Unternehmen aus Niedersachen geliefert. Die Hälfte davon kommen von dem Hersteller des beliebten Kräuterlikörs mit dem Hirsch. Weitere 50.000 Liter werden von dem in Hannover ansässigen Chemieunternehmen KWST zur Verfügung gestellt.

Das Klinikum möchte mit dem Alkohol Desinfektionsmittel für die gesamte Region herstellen. Ein Schritt, der laut Geschäftsführer Andreas Goepfert eine Premiere darstellt, welche der Notlage geschuldet ist. „Mit der eigenen Produktion stellen wir sicher, dass das Klinikum Braunschweig erst einmal mit Desinfektionsmittel versorgt ist.“

Da passt ja dann auch irgendwie das Gedicht, welches auf dem Etikett der Jägermeister-Flaschen verewigt ist – und das da lautet:

Das ist des Jägers Ehrenschild,

dass er beschützt und hegt sein Wild,

weidmännisch jagt, wie sich’s gehört,

den Schöpfer im Geschöpfe ehrt.

Quelle: spiegel.de