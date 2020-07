Corona-Virus: Indien will bereits im August impfen – Weltweit wird fieberhaft an einem Impfstoff gegen das Corona-Virus gearbeitet. Die Dringlichkeit eines solchen hat die Entwicklungs- und Zulassungsprozesse enorm beschleunigt, so dass bereits Anfang nächsten Jahres auf einen Wirkstoff spekuliert wird. Entsprechend skeptisch macht eine Meldung aus Indien, wo eine Impfung bereits bis zum 15. August verfügbar sein soll.

Der Direktor des Indischen Rates für medizinische Forschung (ICMR), Balram Bhargava, hatte in einem öffentlich gewordenen Brief angekündigt, den Impfstoff Covaxin ab dem 7. Juli dieses Jahres an Menschen testen zu lassen, um ihn schließlich am 15. August auf den Markt zu bringen.

Das in Zusammenarbeit des ICMR mit dem Unternehmen Bharat Biotech entwickelte Corona-Medikament gilt global als vielversprechender Impfstoff, doch die unglaubliche kurze Zeit, in der es freigegeben werden soll, sorgt weltweit für Kopfschütteln.

Üblicherweise vergehen Jahre, um klinische Tests abzuschließen, mitunter sogar mehrere Jahrzehnte.

Zwar sind die Testgeschwindigkeiten anlässlich der aktuellen Pandemie in den Turbo-Gang geschaltet worden, dennoch hat es von den derzeit 15 in der fortgeschrittenen Entwicklung befindlichen Wirkstoffen gerade mal einer bis in die dritte Testphase geschafft.

Entsprechend groß die Skepsis und die Kritik. Kiran Mazumdar Shaw, Gründerin und Chefin des indischen Biotech-Unternehmens Biocon hält es sogar für schlicht „unmöglich, die Phasen 1 bis 3 einer Covid-19-Impfung in sechs Wochen zu komplettieren.“

Unterdessen ließ der Geschäftsführer von Bharat Biotech, Krishna Ella, gegenüber der Agentur Reuters verlautbaren, dass man plane, bis zu 300 Millionen Impf-Dosen zu produzieren, wenn die klinischen Tests erfolgreich verliefen.

Im indischen Fernsehen kündigte er an: „Diese Impfung wird definitiv bis Dezember hier sein, wenn die Behörden uns helfen.“

„Viele Länder nehmen die Abkürzung“, erklärter Ella weiter. „Wenn Phase eins und zwei erfolgreich sind, können die Behörden genehmigen, die Impfung in den Markt zu lassen.“

Derzeit werden seitens Bharat Biotech 1.200 Freiwillige gesucht, die als Probanden für die ersten zwei Testphasen von Covaxin fungieren sollen. Schon ab diesen Montag soll der Impfstoff in zwölf Krankenhäusern getestet werden.

In einer Erklärung von ICMR heißt es: „Angesichts der noch nie vorgekommenen Art der Covid-19-Pandemie werden auch alle andere Impfstoff-Kandidaten rund um die Erde entsprechend schnell getestet.“ Außerdem werden die auf 30 Tage angesetzten Tests von „höchster Ebene“ beobachtet.

Quelle: faz.net