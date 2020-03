Corona-Virus: Hamburg startet mit neuem Antikörper-Test – Im Kampf gegen die Corona-Krise arbeite die Hamburger Uniklinik Eppendorf (UKE) an einem neuen Test, der Antikörper des Coronavirus Sars-CoV-2 nachweist und so helfen soll, bereits genesene Menschen zu erkennen: „Damit kann man überstandene Infektionen nachweisen“, betonte Marylyn Addo, Leiterin der Infektiologie am UKE.

Der Test, der vom UKE zusammen mit einem Pharmaunternehmen konzipiert wurde, sucht gezielt im Blut nach Antikörpern gegen das Coronavirus und zeigt so, wer bereits einmal infiziert war. Selbst dann, wenn die Person selbst gar nicht geahnt oder gemerkt hat, je am Virus erkrankt zu sein. „So wird unterscheidbar, wer durch die kursierenden Erreger noch in Gefahr – und wer schon immun ist“, so Addo.

Um eine akut vorliegende Infektion zu zeigen, eignet sich dieser Antikörpertest nicht, weil vom Patienten dann bereits eine Ansteckungsgefahr ausgeht

Für akut Infizierte ist also der PCR-Test mit Rachenabstrich weiterhin das zentrale Testverfahren. Doch dieses lässt sich mit den deutschen Testkapazitäten bei weitem nicht mit jedem durchführen. Mit dem neuen Antikörpertest kann gezielter gearbeitet werden, um zu prüfen, ob einer der begrenzten PCR-Tests danach angezeigt ist.

Auch in den USA hat man einen Bluttest für Sars-CoV-2 Antikörper geschaffen, um die Ausbreitung von Covid-19 in der Bevölkerung besser nachweisen zu können. Insbesondere medizinisches Personal soll geprüft werden, um für die Betreuung von Viruserkrankten Mediziner und Helfer auszuwählen, die bereits selbst eine Covid-19-Infektion überstanden haben und somit Immunitäten ausbilden konnten.

Hamburg wurde von der Corona-Pandemie besonders schwer getroffen, Stand Mittwochmorgen gab es in der Hansestadt laut Robert-Koch-Institut 1262 Fälle, 68,9 Infizierte pro 100.000 Einwohner. Damit ist es derzeit die höchste Rate der Neuerkrankten in Gesamtdeutschland. Für den April erwarten die Hamburger Kliniken eine hohe Anzahl an Patienten. Laut UKE ist der neue Test daher bereits im Klinikum angekommen, er soll nun bis Ende der Woche auf seine Wirksamkeit hin validiert werden.

Quelle: spiegel.de