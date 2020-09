Corona-Virus: Dwayne Johnson an COVID-19 erkrankt – Nach Tom Hanks, Olga Kurylenko und Idris Elba ist nun auch der Hollywood-Star Dwayne „The Rock“ Johnson an COVID-19 erkrankt. Das gab der US-Schauspieler am Mittwoch in einer ergreifenden 11-minütigen Videobotschaft auf Instagram bekannt. Denn nicht nur er hat sich mit dem Corona-Virus infiziert, sondern auch seine Frau und beiden Kinder.

Der 48-jährige Schauspieler und ehemalige Profi-Wrestler nannte die COVID-19-Erkrankung eine der schwierigsten Erfahrungen sowohl für seine Familie als auch für ihn persönlich.

Zum Glück hätten seine zwei Töchter Jasmine (4) und Tiana (2) lediglich leichte Halsschmerzen gehabt, für ihn und seine Frau seien die letzten Wochen gesundheitlich jedoch „hart“ gewesen. Inzwischen sei man aber auf dem Weg der Besserung und habe sich erholt.

Zwar hätten sie seit Beginn der Pandemie Schutzmasken getragen und die vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen befolgt, betont Johnson, sich dann allerdings bei engen Freunden mit dem Virus angesteckt. Als Konsequenz wolle er nun noch striktere Maßnahmen einführen, und nur noch Freunde empfangen und besuchen, die einen negativen Test aufweisen können.

An die Fans gerichtet rief Johnson dazu auf, stets Schutzmasken zu tragen, gesund zu leben und die eigene Immunabwehr zu stärken.

Quelle: web.de