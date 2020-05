Corona-Virus: Blutplasma heilt Covid-19 Patienten – In Österreich sind mehrere Covid-19-Patienten von ihrer schweren Lungenkrankheit genesen, nachdem man sie mit dem Blutplasma bereits geheilter Coronavirus-Patienten behandelt hatte.

Wie sich der Grazer Infektiologe Robert Krause bei einer Pressekonferenz am Donnerstag dazu äußerte, habe der experimentelle Ansatz bei drei Patienten im Krankenhaus Graz sehr gute Ergebnisse geliefert.

Allerdings handle es sich bei der Therapie mit Blutplasma um eine „Option für ganz ausgewählte Patienten“, die „nicht auf alle übertragbar“ sei, dämpft Krause den Optimismus. So seien insbesondere zwei Patienten behandelt worden, die infolge anderer Vorerkrankungen an einem sehr geschwächten Immunsystem litten.

Des Weiteren kann eine solche Behandlung auch Nebenwirkungen, wie zum Beispiel eine allergische Reaktion, nach sich ziehen.

Bislang wurden in Österreich insgesamt 20 Patienten einer Blutplasmatherapie unterzogen. Die erste Heilung war Medienberichten zufolge Mitte April erfolgt.

Um weitere Test vornehmen zu können, startete das Rote Kreuz unlängst einen Aufruf zur Blutplasmaspende, dem in Österreich bislang rund 200 Menschen folgten.

Doch auch in anderen Ländern ist man an der Sache dran. Frankreich, USA, China und die Schweiz testen die Methode ebenfalls. Und auch in mehreren deutschen Kliniken soll die Blutplasmatherapie zum Einsatz kommen.

Bisherigen ersten Erfahrungen nach, kann diese Form der Behandlung den durch Covid-19 bedingten Krankheitsverlauf mildern und verkürzen. Um eine endgültige sichere Aussage über die Wirksamkeit der Therapie treffen zu können, bedarf es allerdings noch weiterer medizinischer Daten.

