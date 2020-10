Corona-Virus: Aspirin wirkt offenbar gegen Covid-19 – Die Corona-Pandemie hält die Welt weiter in Atem. Seit Monaten wird emsig nach einem Impfstoff geforscht. Zudem versuchen Wissenschaftler und Ärzte Medikamente zu finden, die bei einer Covid-19-Erkrankung helfen könnten. Das allerdings bis dato ohne erwähnenswerten Erfolg. Selbst die Studie „Solidarity“, die von der WHO in Auftrag gegeben wurde, führte bis dato zu keinem positiven Ergebnis.

Jetzt könnte es allerdings einen Durchbruch geben bezüglich zugelassener Medikamente gegen das Corona-Virus. Denn Forscher der University of Maryland School of Medicine (UMSOM) in Baltimore scheinen da ein nicht unbekanntes Medikament gefunden zu haben, das offenbar einen schweren Verlauf von Covid-19 abwenden kann.

Die Rede ist von Aspirin, das wohl die meisten Menschen von uns zu Hause in der Schrankapotheke haben. Das berichtete nun das „Deutsche Ärzteblatt“, die informierten, dass die Studie des US-amerikanischen Forscherteams aufzeige, erfolgreich mit Aspirin gegen Covid-19 vorzugehen.

Genauer gesagt geht es hier um den Wirkstoff Acetylsalicylsäure, kurz ASS, die im Schmerzmittel Aspirin enthalten ist. Ass wirkt dabei schmerzlindernd, blutverdünnend und entzündungshemmend. Da es bei schweren Verläufen mit Covid-19 oftmals zu Komplikationen aufgrund von Blutgerinnseln kommt, würde hier Aspirin die Bildung von Blutgerinnseln verhindern.

Die Forscher in den USA kamen während ihrer Beobachtungsstudie zudem zu der Erkenntnis, dass man bei einer Corona-Erkrankung durch die regelmäßige Einnahme von Aspirin, das Sterberisiko um die Hälfte verringern könne. Sie beobachteten auch, dass das Risiko, an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden zu müssen, ebenfalls um 44 Prozent verringert werden würde.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach äußerte sich indes positiv zu der Studie via seinem Twitter-Accounts. Der Leiter der Studie, Jonathan Chow: „Sollte sich unser Befund bestätigen, wäre Aspirin damit das erste weithin verfügbare, rezeptfreie Medikament, das die Sterblichkeit von Covid-19-Patienten reduziert.“

Allerdings warnen die Ärzte davor, nun Aspirin vorsorglich zu nehmen. Denn aktuell ist es noch eine Studie, die noch nicht final den endgültigen Effekt des Medikaments beweist und schon gar nicht, ob eine präventive Einnahme sinnvoll ist. Dennoch sind es positive News im Kampf gegen das grassierende Corona-Virus!

Quelle: businessinsider.de