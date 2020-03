95-Jährige in Italien erfolgreich geheilt

Corona-Virus: 95-Jährige in Italien erfolgreich geheilt – Eine 95-jährige Großmutter aus Italien darf sich nun rühmen, die älteste Person ihrer Heimat zu sein, die eine Infektion mit dem Coronavirus überstanden hat und geheilt werden konnte. Es ist eine Geschichte, die Betroffenen Mut machen könnte.

Am fünften März 2020 wurde Alma Clara Corsini aus der Provinz Modena ins Pavulo-Krankenhaus eingeliefert. Sie gehörte zu den 60.000 ersten Erkrankten aus Italien. Den Norden des Landes und die Region Modena hat die Covid-19-Situation besonders schwer gezeichnet. Doch die Ärzte kämpften um das Leben der 95-jährigen Alma – und schafften es, sie zu heilen.

IMAGEN VIRAL. En Italia un abuelita de 95 años es el primer paciente curado de Coronavirus. Alma Clara Corsini vive ha... Geplaatst door Papa Francisco op Zaterdag 21 maart 2020

In einem Posting in den sozialen Medien zeigte sich das glückliche Team der Klinik mit der Seniorin vor der Kamera – ein Foto, das in Italien solche Wellen schlug, dass selbst das Team von Papst Franziskus das Bild auf der offiziellen Facebook-Seite des Kirchenoberhaupts teilte.

Laut einem Bericht der Zeitung „Gazzetta Di Modena“ benötigte Corsini nicht einmal eine antivirale Therapie, ihr Körper zeigte eine „großartige Reaktion“ auf das Virus, „trotz der Infektion“, wie die Ärzte betonten. „Ja, ja, es geht mir gut … Hier arbeiten gute Leute, die sich gut um mich gekümmert haben“, betonte die Rentnerin. Corsini wurde kurz darauf aus dem Krankenhaus entlassen und ist wieder in ihrem Zuhause.

Quelle: themindunleashed.com