Corona-Regeln, Mindestlohn und mehr: Alle Änderungen ab Oktober 2022 – Auch im kommenden Monat kommen wieder einige Änderungen auf die Menschen in Deutschland zu. Diese reichen von neuen Gesetzen über Corona-Regeln bis hin zu Änderungen beim Mindestlohn. Der Oktober 2022 kann für den Einzelnen Vorteile und mehr Geld im Portemonnaie mit sich bringen.

Schaut man diesbezüglich beispielsweise auf die kommende Anhebung des Mindestlohns oder die Umsatzsteuer-Senkung auf Gas. Darüber hinaus gibt es Neues rund um das Thema Corona wie die Maskenpflicht oder den vollständigen Impfschutz. Nachfolgend haben wir für euch die Änderungen zusammengetragen, die ab dem 01. Oktober 2022 in Kraft treten.

Alle Änderungen ab Oktober 2022

Mindestlohn

Im Oktober wird der Mindestlohn noch einmal angehoben: von 10,45 auf 12 Euro.

Minijobs

Ab dem 1. Oktober 2022 steigt die Verdienst-Obergrenze von 450 auf 520 Euro pro Monat. Auch die Verdienstgrenze für Minijobber die zwischen 450 und 1.300 Euro monatlich verdienten, wird auf 520 bis 1.600 Euro angehoben.

Maskenpflicht

Mit dem Inkrafttreten des neuen Bundes-Infektionsschutzgesetzes (bis 7. April 2023 befristet) wird ab 01. Oktober die Maskenpflicht in Kliniken, Pflegeheimen und Arztpraxen verlängert. Zudem muss dort ein aktueller negativer Corona-Test vorgelegt werden. In Flugzeugen entfällt hingegen die Maskenpflicht. In Fernzügen gilt sie indes weiterhin. Zudem können die Länder je nach Infektionsgeschehen wieder eine Maskenpflicht in Geschäften, Restaurants oder Veranstaltungsräumen verhängen.

Vollständiger Impfschutz

Wer ab Oktober 2022 als „vollständig geimpft“ gelten will, benötigt eine dritte Impfung. Alternativ gilt auch jeder als „vollständig geimpft“ der zwei Mal geimpft wurde und einen Nachweis besitzt, von einer Corona-Erkrankung genesen zu sein.

Heizung

Um Energie zu sparen gilt ab dem 01. Oktober 2022, für die kommenden zwei Jahre, eine verpflichtende Überprüfung der Gasheizungen sowie Warmwassererhitzer durch die Gebäudeeigentümer. Ineffiziente Heizungspumpen sollen ausgetauscht werden.

Umsatzsteuer auf Gas

Um den steigenden Energiepreisen entgegenzuwirken, senkt die Bundesregierung den Mehrwertsteuersatz auf Gaslieferungen von 19 auf 7 Prozent.

Grundsteuer-Erklärung

Bis zum 31. Oktober 2022 haben Immobilieneigentümer bezüglich der Grundsteuerreform noch Zeit eine Grundsteuererklärung abzugeben. Kommt man dem nicht bis Ende Oktober nach, muss man mit einem Schreiben vom Finanzamt bis hin zu Zwangsgeldern rechnen.

WhatsApp

Der Messengerdienst WhatsApp unterstützt ab dem 24. Oktober keine Apple-Smartphones mit iOS 10 und 11 mehr. Um den Dienst weiterhin nutzen zu können, ist mindestens iOS 12 erforderlich.

Quelle: swr.de