Corona-Pandemie: Teil-Lockdown in Deutschland wird verlängert – Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI), gab heute während einer Pressekonferenz ein Update zur Lage der Corona-Pandemie in Deutschland. Das RKI vermeldete dabei ein leider nur langsames Sinken der Infektionszahlen. Zudem steigt die Zahl der Corona-Toten täglich. Am heutigen Donnerstag verzeichnete man demnach fast 500 Todesopfer, die am Corona-Virus verstorben sind.

RKI-Präsident Wieler erwartet zudem viele weitere Tote, denn die Opferzahl steige aktuell wöchentlich. Laut Wieler stecken sich zudem immer noch viel zu viele Menschen mit dem Virus an, weshalb die Lage weiter angespannt bleibe. Besonders besorgniserregend seien hierbei die Alten- und Pflegeheime, wo es zurzeit vermehrt zu Corona-Ausbrüchen kommt.

Seit dem Beginn der Pandemie sind 5292 Heimbewohner verstorben – jeder fünfte der Corona-Infizierten, hinzu kommen 55 Pflegerinnen und Pfleger. Wieler sprach weiter davon, dass man den Alten- und Pflegeheimen dringend alle nötigen Ressourcen zukommen lassen müsse, damit man die Hygiene- und Schutzmaßnahmen garantieren könne.

Nicht besser sieht es Wieler zufolge in einigen Regionen bezüglich der Situation in Krankenhäusern aus, die mittlerweile an ihrer Belastungsgrenze angekommen seien. Wieler: „Wir sehen, dass die Gesundheitsämter zunehmend erschöpft sind.“ Der RKI-Chef appellierte, dass die Bevölkerung sich weiterhin an die Abstandsregeln, Masken tragen, ordentlich die Räume lüften und sich generell an die Hygieneregeln halten solle.



Wieler „Sie tun es auch für Oma und Opa! […] Covid-19 ist eine vermeidbare Erkrankung.“

Wieler geht indes davon aus, dass immer mehr Menschen Covid-19 als schwerwiegende Krankheit anerkennen werden und sich noch mehr an die Verhaltensregeln halten und vorsichtiger werden. Immerhin zählen rund 30 Millionen der Deutschen zur Risikogruppe – „Ich wäre einfach glücklich, wenn alle von uns diese Krankheit so ernst nehmen, dass sie sich an die Regeln halten“, so Wieler.

Währenddessen hat die Politik weiter auf die Corona-Pandemie reagiert. So einigten sich am gestrigen Mittwoch Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder darauf, den aktuellen Teil-Lockdown bis zum 10. Januar zu verlängern!

