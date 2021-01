Corona-Pandemie: RKI-Chef in Sorge über Covid-19-Ausbreitung – Auch im noch jungen Jahr 2021 ist die Lage in Deutschland bezüglich der Corona-Pandemie mehr als ernst. Auf der heutigen Pressekonferenz zur Situation in Deutschland zeigte sich Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI) besorgt. Dies vor allem wegen der möglichen Ausbreitung der aufgetauchten Coronavirus-Mutationen. Nach Wielers Einschätzung sei die Einhaltung aller Schutzmaßnamen wichtiger als je zuvor.

Denn aufgrund der Mutationen besteht nach Wieler die Möglichkeit, dass sich die ohnehin schon schwierige Lage noch verschlimmern könne. Wieler richtete sich daher an das Volk und appellierte, dass man sich weiterhin an die ausgegebenen Schutzmaßnahmen halten solle. Heißt, Maske tragen, Abstandsregeln einzuhalten, nicht verreisen und wenn möglich im Home Office zu arbeiten.

Wieler: „Bitte bleiben Sie Zuhause, wenn immer möglich.“ Es sei wichtig, sich immer und überall an die ausgerufenen Regeln zu halten. Daher sollten auch alle nicht nötigen Reisen unterbunden werden, da die aufgetretenen Fälle der neuen Corona-Mutationen ausschließlich durch Reisende nach Deutschland gebracht worden sind.

Generell kritisierte Wieler, dass die Corona-Beschränkungen in Deutschland nicht so konsequent eingehalten würden wie bei der ersten Corona-Welle. Er verwies auch auf die hohe Arbeitsbelastung im Gesundheitswesen, vorrangig auf den Intensivstationen. Dort liege das Durchschnittsalter der Patienten mittlerweile bei stellenweise unter 60 Jahren.

Im Großen und Ganzen betonte Wieler, dass jede Infektion eine zu viel sei, denn: „Die intensivmedizinische Versorgung in Deutschland war wahrscheinlich noch nie so ausgelastet wie heute.“ Allerdings blickte er positiv in die Zukunft und geht davon aus, dass wir am Ende des Jahres die Pandemie unter Kontrolle haben könnten.

Eine Hoffnung, die so wichtig wäre, stiegen die verzeichneten Todesopfer durch die Corona-Pandemie in Deutschland doch auf einen Höchststand von 1244 weiteren Todesfällen binnen 24 Stunden sowie 25.164 Neuinfektionen.

