Corona-Pandemie: RKI „beunruhigt“ – Deutsche Zahlen gestiegen – Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in der Bundesrepublik war wochenlang nicht über eine Grenze von 600 gestiegen. Das änderte sich an diesem Wochenende – das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag 815 neue Fälle, am Samstag waren es 781.

Am Sonntag sank der Wert auf 305 neu gemeldete Fälle, am Montag waren es nur 340 weitere – zwar bewegt sich der Wert damit unmissverständlich unter einer Marke von 500 Neuinfizierten, die Zahlen könnten im Lauf der Woche jedoch steigen, da die Gesundheitsämter an den Wochenenden die Meldungen manchmal verzögert erhalten.

Entsprechend betrachtet man beim RKI die Entwicklung als allgemein „sehr beunruhigend“:

„Eine weitere Verschärfung der Situation muss unbedingt vermieden werden“, so eine Sprecherin. Die Fallzahlen steigen laut dem Institut in allen Bundesländern – mit 60 Prozent der neuen Fälle stechen Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen deutlich hervor.

Es gebe bundesweit viele kleinere „Geschehen“, von denen verschiedene Landkreise betroffen sind: Angesteckt hätten sich viele Menschen vor allem bei größeren Anlässen, etwa Feiern im Freundeskreis oder der Familie, bei Freizeitaktivitäten, am Arbeitsplatz – jedoch auch in Gesundheits- und Gemeinschaftseinrichtungen.

Nur wenn sich die gesamte Bevölkerung weiter engagiere, könne eine Verschärfung der Lage verhindert werden.

Erneut erging vom RKI der Appell, Abstands- und Hygieneregeln konsequent zu befolgen, auch unter freiem Himmel. Innenräume sollten gelüftet und die Maskenpflicht an Orten, an denen sie vorgeschrieben ist, konsequent befolgt werden.

Von der Lage ebenfalls beunruhigt zeigt sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in der „Rheinischen Post“: „Die zweite Corona-Welle ist schon da. Sie findet bereits jeden Tag statt. Wir haben jeden Tag neue Infektionsherde, aus denen sehr hohe Zahlen werden könnten.“

Mit den Gesundheitsämtern diese Welle jeden Tag neu zu brechen, darin bestehe die Aufgabe. Kretschmer:

„Das klappt erstaunlich gut.“ Doch nicht nur Deutschland ist von einem Wiedererstarken betroffen: Experten sind alarmiert, bei der weltweiten Verbreitung des Coronavirus zeichnet sich ein Trend ab.

So meldete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Freitagabend eine neue, bis dato nicht erreichte Marke bei Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden: 284.196 Fälle an nur einem Tag. Die USA und Brasilien sind besonders schwer betroffen, dort verzeichnete man je mehr als 67.000 Fälle. In Indien waren es knapp 50.000, in Südafrika 13.000.

Quelle: waz.de