Corona-Pandemie: Neue Mutation des Virus in Japan entdeckt – in Japan wurde eine neue Mutation des Corona-Virus entdeckt. Nach Angaben der japanischen Behörden soll sich diese von den Varianten in England und einer weiteren in Südafrika unterscheiden. Vier Personen, deren Altersschnitt vom Teenageralter bis in die 40er reicht, wurden positiv auf den neuen Covid-19-Erreger getestet.

Die Personen wurden am Haneda-Flughafen Tokio einem Test unterzogen. Sie stammen allesamt aus Brasilien und wiesen laut dem nationalen Institut für Infektionskrankheiten Symptome wie Luftnot, Fieber sowie Halsschmerzen auf. Der Leiter des Instituts, Takaji Wakit, sagte während eines Briefings des Gesundheitsministeriums:

„Zu diesem Zeitpunkt gibt es keinen Beweis, dass diese Variante, die bei Personen aus Brasilien nachgewiesen wurde, hochinfektiös ist.“ Die brasilianischen Behörden wurden über die neue Variante in Kenntnis gesetzt. Sie bestätigten, dass diese zwölf Mutationen aufweist. In Japan ist auch der Virenstamm aus England nachgewiesen. Zwei Fälle wurden dort bislang registriert.

Sowohl die Variante des Corona-Virus aus England als auch die Mutation des Erregers aus Südafrika sind nachweislich ansteckender als der im Dezember 2019 in China entdeckte Virusstamm.

In Japan grassiert die Corona-Pandemie mit hoher Intensität – das Land verzeichnet dieser Tage einen Höchststand an Infizierten. Am 8. Januar wurden 7800 neue Fälle berichtet, im Oktober waren es noch 640 gewesen. Anfang des Jahres 2020 war Japan der Corona-Pandemie gut Herr geworden, doch seit Oktober steigen die Zahlen dort kontinuierlich an.

Quelle: ladbible.com