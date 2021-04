Corona-Pandemie: Erstes Land führt doppelte Maskenpflicht ein – Blickt man auf das Infektionsgeschehen in anderen Ländern, kann man nicht nur lernen, wie man es besser machen kann, sondern auch, wie viel härter es uns noch hätte treffen können. So müssen die Einwohner Perus beispielsweise zukünftig gleich zwei Masken zum Schutz vor dem Coronavirus tragen.

In einem kürzlich veröffentlichten Dekret heißt es, dass die doppelte Maskenpflicht nicht nur in Supermärkten gilt, sondern auch an allen anderen Orten, an denen das Risiko einer größeren Menschenansammlung besteht. So zum Beispiel auf Märkten, in Einkaufszentren, Apotheken und Galerien.

An den genannten Orten hatte es zuvor schon die Pflicht gegeben, ein durchsichtiges Visier zu tragen. Die doppelte Maskenpflicht kommt nun noch dazu.

Der peruanische Übergangspräsident Francisco Sagasti erklärte am Donnerstag, dass sich sein Land auf dem Höhepunkt der zweiten Infektionswelle befinde, und ordnete von daher die Verteilung von Gratis-Masken an die Bevölkerung an.

In dem Andenland haben sich bislang 1,7 Millionen Menschen infiziert, 59.440 Todesfälle wurden nachgewiesen. Demgegenüber steht eine schleppend laufende Impfkampagne, im Zuge derer bislang lediglich 559.000 der insgesamt rund 33 Millionen Einwohner die zwei erforderlichen Impfungen erhalten haben. Das sind gerade mal 1,7 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Quelle: focus.de