Corona-Pandemie: Edeka setzt UV-Strahlung gegen Viren ein – Im Kampf gegen das Corona-Virus hat der Lebensmittelhändler Edeka nun zu einer ganz besonderen Maßnahme gegriffen, um die Luft zu desinfizieren. Demnach will man im Hamburger Stadtteil Barmbek gelegenen Edeka-Markt mit ultravioletten UV-C-Strahlen den Corona-Erreger Sars-CoV-2 neutralisieren, um somit potenzielle Infektionen zu minimieren.

Dafür sollen in den Verkaufsräumen des Lebensmittelhändlers spezielle Anlagen installiert werden. Mit der Technologie des Lichttechnikherstellers Signify erhofft man sich, Kunden und Mitarbeiter besser schützen zu können. In Edekas Pilotprojekt sollen rund 30 UV-C-Anlagen in einer Höhe von 3,20 bis 3,50 Metern montiert werden.

Die Strahlen sollen dann im oberen Bereich des Marktes die Viren neutralisieren, die durch die natürliche Zirkulation der Luft nach oben getrieben werden. Die Desinfektionswirkung der UV-C-Strahlen ist schon seit Langem bekannt. So werden sie bereits in der Industrie oder in Krankenhäusern zur Desinfektion eingesetzt, wie beispielsweise bei Ops.

Dass diese Strahlen auch Sars-CoV-2 erfolgreich bekämpfen können, bestätigte die Boston University. So würden bei der Bestrahlung mögliche Viren innerhalb von sechs Sekunden zu 99 Prozent neutralisiert. Bereits nach 25 Sekunden könnte man die Viren zu 100 Prozent abtöten.

Da die UV-C-Strahlen aber auch für den Menschen nicht gesund sind, werden die Lichtquellen im Markt in den oberen Teilen der Markträume angebracht und durch Lamellen und andere Technik abgeschirmt. Damit wären sowohl Mitarbeiter als auch Kunden vor der Strahlung geschützt. Christian Goebel, Manager bei Signify: „Solange ein Kunde keine Leiter mitbringt und damit im Markt herumklettert, besteht keine Gefahr.“

Allgemein sollen die Anlagen nur zur Ergänzung im Kampf gegen das Virus dienen und unterstützend zu den generell geltenden Hygieneregeln, den Masken und Abständen wirken. Wenn sich die UV-C-Bestrahlung im Markt bewähren sollte, denkt Edeka darüber nach, diese auch in anderen Filialen einzusetzen.

Quelle: faz.net