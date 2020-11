Corona-Pandemie: Beamte und Soldaten erhalten Sonderzahlung – Nach einem Beschluss des Bundeskabinetts sollen Bundesbeamte und Soldaten eine Corona-Prämie in Höhe von bis zu 600 Euro noch vor Ende dieses Jahres erhalten. Ob man den vollen Betrag überwiesen bekommt, ist von der Einkommensgruppe abhängig.

Als Begründung wurde genannt, dass Beamten und Wehrsoldempfänger ebenso wie die Tarifbeschäftigten in diesem Jahr durch die Pandemie einer „zusätzliche[n] Belastung“ ausgesetzt seien und die Sonderzahlung dazu dient, diese Belastung „abzumildern“.

Damit fällt die Prämie so hoch aus wie die Sonderzahlungen im öffentlichen Dienst. Hier war nach Tarifverhandlungen im Oktober beschlossen worden, dass an die unteren Einkommensgruppen eine zusätzliche Sonderzahlung in Höhe von 600 Euro ausgezahlt werden soll.

Für Beschäftigte in der mittleren Einkommensgruppe soll es 400 Euro geben, während die Beschäftigten der höheren Besoldungsgruppen 300 Euro erhalten. Und dieses Prinzip soll nun auch für Beamten und Soldaten nachvollzogen werden.

Dem Kabinettsbeschluss zufolge sollen Anwärter dabei eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 200 Euro erhalten, freiwillige Wehrdienstleistende haben indes Anspruch auf die vollen 600 Euro.

