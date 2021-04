Corona-Krise: Wirtschaftsexperten fordern höheres Rentenalter – Die Corona-Krise treibt die Staatsschulden immer weiter in die Höhe. Einer kürzlich vorgelegten Frühjahrsprognose der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute zufolge werde es eine große Herausforderung, die Staatsfinanzen nach der Pandemie wieder auf sichere Beine zu stellen. Von daher sprechen sich die Experten für ein höheres Rentenalter in Deutschland aus.

Mit Blick auf die älter werdende Bevölkerung belastet vor allem die Rentenversicherung die Staatsfinanzen. Ein höheres Renteneintrittsalter könnte hier Abhilfe schaffen.

Weiterhin hat die Corona-Krise laut der sogenannten Gemeinschaftsdiagnose die Wirtschaft im Zuge der dritten Welle härter getroffen als noch im Herbst angenommen und hinterlässt deutliche Spuren. Vor allem im Dienstleistungssektor wird die wirtschaftliche Lage noch bis zum Ende des Lockdowns schwierig bleiben.

Mit den zu erwartenden Lockerungen zur Mitte des Jahres hin, werde sich die Wirtschaft in den meisten Bereichen jedoch rasch wieder normalisieren, sodass der Aufholprozess bis Jahresende abgeschlossen sein könnte.

Für das Jahr 2021 rechnen die Experten mit einem Wachstum der Wirtschaftsleistung um 3,7 Prozent. Im Herbst war man noch von einem Zuwachs um 4,7 Prozent ausgegangen.

Mit dem Auslaufen der staatlichen Hilfsmaßnahmen ist zudem ein starker Anstieg der Zahl an Insolvenzen zu befürchten. Die diesbezüglich bislang niedrigen Zahlen seien vor allem den Unterstützungsmaßnahmen und dem Aussetzen der Pflicht, einen Insolvenzantrag zu stellen (gilt noch bis Ende April), zu verdanken.

An der Gemeinschaftsdiagnose, welche im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums zweimal im Jahr erstellt wird, sind das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, das Ifo-Institut in München, das Institut für Weltwirtschaft Kiel, das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle sowie das Essener RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung beteiligt.

