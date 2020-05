Weniger Neuinfektionen in Deutschland – R-Wert sinkt

R-Wert sinkt: 432 neue Infektionen in Deutschland laut RKI – Der R-Wert sinkt in Deutschland wieder. Eine positive Entwicklung. Dies geht aus einem Artikel der „Welt“ hervor, der mit entsprechenden Karten und Grafiken die aktuelle Entwicklung laut Robert-Koch-Institut (RKI) beleuchtete.

Demnach meldete das Institut für die Bundesrepublik am Dienstagmorgen einen Anstieg der Corona-Infektionen um 432 Fälle.

Damit sind es deutschlandweit insgesamt 179.002 Fälle.

Todesfälle gab es insgesamt 8302, 45 mehr als am Vortag. Laut aktuellen Angaben des RKI betrug die Reproduktionszahl (R-Wert) am Montag um 0:00 Uhr noch 0,83. Durchschnittlich steckt damit jeder Infizierte etwas weniger als eine weitere Person an.

Mit dem R-Wert wird jeweils das Infektionsgeschehen von vor eineinhalb Wochen abgebildet. Das RKI ist Mitte Mai dazu übergegangen, auch ein sogenanntes 7-Tage-R anzugeben, das über einen entsprechend längeren Zeitraum Auskunft gibt.

Es unterliegt daher weniger Schwankungen mit Bezug auf die Tagesaktualität. Auch dieser Wert sank zuletzt auf 0,84.

In den letzten sieben Tagen war lediglich in der Stadt Regensburg die für den größten Teil von Deutschland gültige kritische Grenze von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner mit 72 Fällen überschritten worden.

In Bayern beträgt dieser Grenzwert hingegen 35. Dort überschritten die Landkreise Lichtenfels mit 42 und der Landkreis Coburg mit 41 Fällen diese Linie. In Thüringen ist der Landkreis Sonneberg mit 36 Fällen als stärker betroffen verzeichnet.

Nach wie vor sind damit Bayern mit 46.456 nachgewiesenen Fällen und 2401 Toten sowie Nordrhein-Westfalen mit mehr als 37.395 Fällen und 1707 Toten besonders schwer von der Krise betroffen.

161.200 Personen konnten hingegen in der Bundesrepublik laut RKI von ihrer Corona-Infektion genesen.

Die Experten gehen aber nicht nur für Deutschland von einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle aus. Weltweit wurden bislang laut Johns-Hopkins-Universität fast 5,5 Millionen Fälle registriert.

Über 346.000 Menschen erlagen global bis dato der Lungenkrankheit Covid-19, die durch das Coronavirus ausgelöst wird. Knapp jede dritte Infektion wurde dabei in den USA registriert.

Quelle: welt.de