Vorbild in der Corona-Krise: Vermieter erlässt hunderten Bewohnern die Miete – Die Corona-Krise kehrt vielerorts das Schlechteste aus den Menschen hervor, wie leer gehamsterte Toilettenpapier-Regale beweisen. Doch es gibt auch Beispiele, wie der Ausnahmezustand Menschen über sich hinauswachsen lässt, die tagtäglich alles für unsere Gesundheit und Versorgung geben. Ein besonders leuchtendes Beispiel ist der Vermieter aus diesem Video. Er erließ hunderten Mietern die Zahlungen, um sie zu unterstützen.

Mario Salerno stammt aus dem von der Corona-Krise schwer gezeichneten New York. Er besitzt in Brooklyn 18 Appartementkomplexe mit insgesamt 80 Wohnungen und rund 200 Mietern. Am 30. März wandte sich der 59-Jährige in den Fluren und an den Eingangstüren seiner Immobilien an seine Bewohner und teilte ihnen mit, ihnen für den April sämtliche Mietzahlungen zu erlassen, ausnahmslos und für alle 200 Mieter.

Im Schrieb heißt es: „Bitte beachten Sie, dass ich für den Monat April 2020 auf die Miete verzichte. Bleiben Sie in Sicherheit, helfen Sie Ihren Nachbarn und waschen Sie Ihre Hände!“

Nach Angaben gegenüber örtlichen TV-Sendern hatte sich Salerno, der auch eine Kfz-Werkstatt besitzt, zu diesem Schritt entschlossen, nachdem ihm zu Ohren gekommen war, wie viele seiner Mieter wegen des Coronavirus und ihrer geschlossenen Arbeitsstätten vor finanziellen Schwierigkeiten stehen. Bereits vor seiner Entscheidung eines Mieterlasses wurde Salerno von vielen in seinem, Stadtviertel als „netteste Person, der wir je begegnet sind“ bezeichnet.

Im Video von NBC New York betonte Mario im Interview, dass er sich aus dem Verlust der Mieteinnahmen für einen Monat „nichts mache“, ihm sei das Wohlergehen seiner Vermieter wichtiger:

„Ich möchte, dass alle gesund sind. Das ist das Ding. Darum geht’s. Für mich gehen die Gesundheit der Menschen und die Frage, wer wem das Essen auf den Tisch bringt, vor. Also sage ich: Sorgen Sie sich nicht um meine Bezahlung, sondern um Ihren Nachbarn und um Ihre Familie.“

Eine von Marios Mieterinnen, die Friseurin Kaitlyn Guteski, steht durch die Schließung ihres Salons vor dem Ruin, kann ihre Miete nicht mehr zahlen. Über Mario sagt sie: „Er ist Superman. Einfach ein wundervoller Mensch.“ Ein anderer Mieter, der Anwalt Paul Gentile, gibt im Video zu Protokoll, er sei nicht verwundert, dass Mario nun so handele. Immerhin sei Salerno in den vier Jahren, in denen Gentile bei ihm wohne, „ein vorbildlicher Vermieter“ gewesen.

Man kann nur hoffen, dass Mario Salernos Großzügigkeit in diesen Zeiten Furore macht und viele Menschen, nicht nur Vermieter, seinem Vorbild folgen.

