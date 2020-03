Corona-Krise: Welche Geschäfte geschlossen undoffen sind und was ab jetzt untersagt ist! – Die aktuelle Lage der Corona-Pandemie ist für alle Mitglieder der Gesellschaft belastend. Zudem herrscht große Ungewissheit, was Verbote und Gebote, Öffnungszeiten und die generelle Einschränkung unserer Situation betrifft. Daher an dieser Stelle noch mal eine kurze Zusammenfassung aus dem Maßnahmenkatalog der Bundesregierung, was die aktuelle Lage betrifft. Aufgrund der Unabwägbarkeit der Ausnahmesituation können sich diese Punkte tagesaktuell ändern, bleibt also aufmerksam.

Untersagt ist es momentan, sich in Vereinen oder Sportstätten/Fitnesszentren zu treffen. Auch außerschulische Bildungsangebote sind bis auf weiteres verboten. Ebenso Urlaubsreisen oder Bustouren. Glaubensgemeinschaften dürfen sich momentan ebenso wenig versammeln. Hotels und Pensionen aller Art ist es gegenwärtig untersagt, Übernachtungen zu touristischen Zwecken zuzulassen.

Nur noch eingeschränkt möglich: ein Restaurantbesuch. Dieser kann zwischen 6:00 Uhr morgens und 18:00 Uhr abends stattfinden, allerdings sind die Gästezahlen dabei eingeschränkt. Zudem muss ein Mindestabstand zwischen den Besuchern und dem Personal eingehalten werden. Wer kranke Verwandte oder Senioren im Krankenhaus, Pflege- oder Altenheim besuchen will, darf dies nur eingeschränkt und unter bestimmten, je vom Grund und der entsprechenden Stätte abhängigen Auflagen tun.

Geschlossen sind: Nahezu sämtliche Orte der öffentlichen Versammlung haben dicht, das gilt für Spielplätze, Sportstadien, Fitnesscenter und Schwimmbäder ebenso wie für Orte mit Glücksspielveranstaltungen, Spielbanken oder -hallen sowie Wettbüros. Auch Orte der öffentlichen Bildung und Zerstreuung wie Museen, Messen, sämtliche Freizeitparks und Zoos, aber auch Theater, Opernhäuser, Konzertstätten und Kinos haben geschlossen. Kneipen, Nachtklubs, Diskotheken oder Bars sowie sämtliche Bordelle und Prostitutionsstätten dürfen nicht öffnen.

Es bleiben verfügbar: Stätten des öffentlichen Bedarfs haben weiter geöffnet: Ihr könnt in Supermärkten oder Getränkeshops einkaufen gehen, Tiernahrung im entsprechenden Fachhandel erwerben. Selbstverständlich könnt ihr Ärzte aufsuchen, wie auch euren medizinischen Bedarf an Medikamenten, Mitteln oder Prothesen in Apotheken, Drogerien und bei Sanitätshäusern decken.

Tanken werdet ihr ebenso können wie an Poststellen empfangen oder versenden. Handwerkerdienste, Baumärkte und der Gartenbedarf haben ebenso geöffnet wie Kioske, an denen Zeitungen verkauft werden. Ihr könnt auch weiterhin eure Wäsche im Salon waschen, Kleidung reinigen lassen oder für einen Haarschnitt zum Friseur gehen.