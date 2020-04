Corona-Krise: Ticketpflicht für Fußgängerzonen im Gespräch – Eine Pandemie vom Ausmaß der Corona-Krise beflügelt die Fähigkeit der Menschen, kreative Lösungsansätze für die Probleme zu finden, die das Leben mit Covid-19 mit sich bringt. Doch diese sind nicht immer angenehm.

Das bezieht sich in einem ganz besonderen Maße auf die Wirtschaft, die mit dem Stillstand ihrer Natur zuwiderhandelt.

Auf der Suche nach Möglichkeiten, die Wirtschaft möglichst schnell wieder hochzufahren, hat der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) nun offenbar ein Konzept mit Fokus auf digitale Techniken erarbeitet, welches unter Berufung auf das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Wochenende an die Bundeskanzlerin Merkel und weitere Vertreter der Großen Koalition verschickt wurde.

Laut einem Zitat des Netzwerks heißt es darin: „Digitale Lösungen helfen, im Alltag Abstand zu halten, ohne zu Hause bleiben zu müssen.“

Einer der Vorschläge aus dem Papier sieht vor, den Zugang zu Geschäften, Hotels oder Fußgängerzonen über ein Ticket-System zu begrenzen, und nennt dies „ein äußerst wirksames und vielfältig einsetzbares Instrument zur Vermeidung von Menschenansammlungen“.

Erhalten könne man ein solches Ticket via App. Über diese könnten Kunden auch Einkaufszeiten in Geschäften und Dienstleistung buchen. „Das entzerrt die Kundenströme, verringert somit die Ansteckungsgefahr und sorgt gleichzeitig für eine kontinuierliche Auslastung der Geschäfte“, so der DIHK.

Quelle: bild.de