Corona-Krise: Sofortige Bußgelder für Maskenverweigerer – Im Westen Deutschlands hat man keine Lust mehr auf lange Diskussionen mit Masken-Verweigerern in öffentlichen Verkehrsmitteln. Von daher gilt in Nordrhein-Westfalen künftig: Wer in Bus und Bahn ohne Maske erwischt wird, muss Strafe zahlen. Und das nicht zu knapp.

Da immer mehr Menschen der Meinung sind, die Corona-Krise sei vorbei, kein Anlass zur Sorge oder es habe sie nie gegeben, werden die Schutzregeln für den öffentlichen Personennahverkehr im bevölkerungsreichsten Bundesland schärfer. Wird man in Nordrhein-Westfalen in Bussen, S-Bahnen oder Straßenbahnen ohne Maske erwischt, werden künftig 150 Euro Bußgeld fällig.

Von offizieller Stelle heißt es, dass es keine vorherigen Verwarnungen mehr geben werde. Schon der erste Verstoß gegen die Maskenpflicht werde mit einem sofortigen Bußgeld in dieser Höhe geahndet, wie der Landesverkehrsminister Hendrik Wüst in der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ ankündigte.

Wer ohne Mund-Nasen-Schutz erwischt wird, „muss an der nächsten Haltestelle raus und zahlen.“

Bislang war es so, dass diesbezügliche Bußgelder in NRW nur dann erhoben wurden, wenn Fahrgäste sich trotz entsprechender Aufforderungen geweigert hatten, eine Maske aufzusetzen.

In Zukunft aber wird es „keine lange Diskussion mehr mit Masken-Muffeln“ geben, mahnte Wüst.

Quelle: spiegel.de