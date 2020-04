Mit Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen dürfen in Sachsen ab Montag die Geschäfte wieder öffnen. Damit diese Lockerungen jedoch nicht dazu führen, dass weitere Infektionsketten entstehen, sollen und müssen die Menschen auch an Orten geschützt werden, an denen ein Abstand von 1,5 Metern nicht so ohne weiteres möglich ist.

Die Lösung: Maskenpflicht!

Eine solche wurde nun von der Landesregierung in einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Ab Montag müssen Masken verpflichtend sowohl im Nahverkehr als auch in Einkaufsläden getragen werden.

„Da es nicht an allen Orten möglich ist, 1,5 Meter Abstand zu halten, haben wir uns beim öffentlichen Nahverkehr und an den Einkaufsstätten für die Maskenpflicht entschieden“, erklärte Gesundheitsministerin Petra Köpping von der SPD.

Diese hatte sich bereits am Mittwoch für eine Maskenpflicht ausgesprochen. Dass eine solche im Kampf gegen Corona wirksam ist, beweisen die Zahlen aus Jena.

Dort wurde vor knapp zwei Wochen eine Maskenpflicht erlassen, mit dem Ergebnis, dass es in der Stadt seit acht Tagen keine Neuinfektionen mehr gibt.

Einer teuren Maske bedarf es dabei übrigens nicht. Ein Schal oder Tuch tut es auch. Wichtig sei, dass Mund und Nase bedeckt sind, um sich und andere zu schützen. Hier dürfe man laut der Gesundheitsministerin Köpping kreativ sein.

