Corona-Krise: RKI meldet Rekord-Anstieg mit 1045 Neu-Infektionen – Zum ersten Mal seit drei Monaten steigt die Zahl täglicher Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland wieder über 1000. Leicht gesunken ist hingegen der R-Wert. Laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) haben sich damit seit Beginn der Corona-Pandemie in der Bundesrepublik nachweislich 213.067 Personen mit dem Virus angesteckt.

Innerhalb eines Tages wurden dem RKI 1045 Neuinfektionen gemeldet. 195.200 Menschen haben die Infektion bis dato überstanden, 9175 sind ihr zum Opfer gefallen. Das RKI schätzt, dass die Reproduktionszahl (R- Wert) mit 0,9 niedriger als am Vortag lag. Durchschnittlich steckt also ein Corona-Infizierter eine weitere Person an. Am Vortag hatte dieser Wert noch bei 1,02 gelegen.

Der R-Wert dient dazu, das Infektionsgeschehen rund anderthalb Wochen vor dem jeweiligen Datum abzubilden. Zudem verzeichnet das RKI auch einen sogenannten 7-Tage-R-Wert. Dieser Wert unterliegt nicht so stark tagesabhängigen Schwankungen, da er sich auf einen längeren Zeitraum bezieht.

Mit diesem Wert wird das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen aufgezeigt. RKI-Schätzungen beziffern ihn bei 0,97 – am Vortag lag er bei 0,99. Dennoch gilt: Seit Wochen nimmt die Zahl der Infizierten kontinuierlich zu, Ansteckungsrisiken steigen wieder. Stimmen werden lauter, denen zufolge uns nicht nur eine zweite Infektionsquelle mit Corona bevorstehe – sie könne demnach bereits angekommen sein.

Das Robert-Koch-Institut sieht ebenfalls eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass wir uns bereits in einer zweiten Welle befinden könnten. In mehreren Bundesländern beginnt die Schule wieder, zugleich kehren Urlauber aus bestimmten Risikogebieten zurück – die erhöhten Infektionszahlen fallen mit diesen beiden Faktoren zusammen.

Quelle: zeit.de