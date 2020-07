R-Wert in Deutschland abermals unter 1

Corona-Krise: R-Wert in Deutschland abermals unter 1 - In Sachen Corona-Krise sind wir noch lange nicht aus dem Schneider, aber auch heute stimmen die Zahlen grundsätzlich wieder optimistisch. Denn nach wie vor liegt der für den Verlauf der Pandemie so wichtige R-Wert unter dem Schwellenwert von 1.

Nachweislich haben sich bislang 194.725 Menschen in Deutschland mit dem neuen Virus infiziert. Ein Plus von 466 zum Vortag. 8985 Patienten sind an den Folgen von Covid-19 gestorben, und damit 12 mehr als gestern. Aktuell liegt die Zahl der aktiven Fälle bei etwa 5.900.

Laut dem Robert Koch Institut gelten 179.800 Deutsche als Genesen.

Dort schätzt man den R-Wert (Datenstand 01.07., 0.00 Uhr) auf aktuell 0,86. Ein nur leichter Anstieg zum gestrigen Wert von 0,83. Wie immer gilt: Der R-Wert bezieht sich auf das Infektionsgeschehen von vor eineinhalb Wochen.

Das vom RKI seit einiger Zeit ebenfalls angegebene Sieben-Tage-R, welches ob des längeren einbezogenen Zeitraumes von vor 8 bis 16 Tagen weniger tagesaktuellen Schwankungen unterliegt, beträgt derzeit 0,79. Eine Steigerung von 0,12 zum Vortag.

Um schnell und effektiv neue Infektionsherde ausmachen und eindämmen zu können, haben Bund und Länder die Corona-Obergrenzen für Neuinfektionen auf 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tage festgelegt.

Lediglich der nordrhein-westfälische Kreis Gütersloh reißt im Zuge des Corona-Ausbruches in der Schlachtfabrik Tönnies diese Grenze. Die deshalb wieder eingeführten Verschärfungen gelten noch bis zum 07. Juli. Im ebenfalls betroffenen Nachbarkreis Warendorf sind diese seit 0 Uhr wieder aufgehoben.

Quelle: bild.de