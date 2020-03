Corona-Krise: Prof. Dr. Harald Lesch klärt zur Gefahrenlage auf – Die Situation mit dem Coronavirus verunsichert derzeit viele Bürger. Doch was macht die Lage eigentlich wirklich so gefährlich, selbst in einem Land mit hochmoderner Medizin? Warum das Stichwort „begrenzte Beatmungsplätze“ in der Notfallmedizin dieser Tage so durch die Medienwelt geistert, fragen sich viele. Professor. Dr. Harald Lesch, der durch zahlreiche TV-Formate wohl bekannteste deutsche Wissenschaftler, gibt Antworten.

In den sozialen Medien wimmelt es dieser Tage vor Desinformationskampagnen sowie vor Menschen, die die Corona-Situation entweder bis ins Extrem überbetonen und damit blanke Panik schüren. Oder vor solchen, die – aus welchen Gründen auch immer –, die Lage verharmlosen und Weltgesundheitsorganisation WHO, Robert-Koch-Institut oder dem US-Center for Disease Control CDC widersprechen. Unlängst geisterte ein Beitrag durch die sozialen Medien, wonach ein ehemaliger Lungenarzt und früherer Bundestagsabgeordneter die internationale Aufregung um den Coronavirus als „Hysterie“ bezeichnete.

Doch was ist wirklich dran? Handelt es sich wirklich nur um geschönte Sterblichkeitsstatistiken, bei denen bei natürlich Verstorbenen im Nachhinein Corona/Covid-19 festgestellt wurde? Professor Harald Lesch liefert Zahlen und Fakten zur Situation und stellt Fragen: Sind die Quarantäne- und Ausgehverbotsmaßnahmen wirklich angemessen? Sein Fazit: Dem Virus muss Einhalt geboten werden, andernfalls könnte ein notfallmedizinisches System in Deutschland in kurzer Zeit kollabieren.